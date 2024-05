Engelske bøker øker på strømming

BookBeat melder om økning av lyttingen på engelsk. Hos Storytel og Fabel er det en stabil vekst – men fremdeles norsk litteratur som dominerer.

Nye kvartalstall fra lydboktjenesten BookBeat viser at lyttingen på engelsk øker til så mye som 12 prosent.

– Økningen det siste året er markant! BookTok-sensasjoner som Colleen Hoover, Yellowface og Icebreaker i kombinasjon med at de norske oversettelsene ikke er tilgjengelig til strømming ennå, gjør det absolutt spennende å følge med på utviklingen, sier Marte Brunelius, innholdsansvarlig i BookBeat Norge.

Etter første kvartal i 2024 har lyttingen på engelsk økt 3 prosentpoeng fra 9 til 12 prosent av den totale lyttingen.

– Nå foregår faktisk nesten tolv prosent av all lyttingen i Norge på engelsk, noe som er over dobbelt så mye som resten av Norden, sier Brunelius.

Stabilt hos Storytel og Fabel

– Lyttingen til engelske bøker har vært relativt stabil hos oss de siste årene, forteller Jørgen Brauti, prosjektleder i Storytel. Han forteller videre at det er spesielt to sjangre som gjør det godt på engelsk:

– Vi ser at fantasy og bøker løftet på TikTok gjør det bra på engelsk.

Hos Fabel har det heller ikke vært noen nevneverdig stor økning på strømmet engelsk litteratur:

– Vi fokuserer mest på det norske innholdet vårt og engelske bøker står derfor for en veldig liten del av månedlige lyttinger. Som regel består rundt 1-2 prosent av lyttingene av engelske bøker. Det er absolutt norske bøker kundene våre vil ha, sier Andreas Kumano-Ensby, driftsleder i Fabel.

Harry Potter og Ringenes Herre mest populær

At de engelskspråklige utgavene er de foretrukne hos BookBeat har tidligere kun vært gjeldende for de kjente seriene Harry Potter og Ringenes herre.

– Veldig mange velger de engelske versjonene av disse store seriene fordi de foretrekker innlesningene til Stephen Fry og Andy Serkis, som i seg selv nesten er som egne sensasjoner å regne. Disse seriene har likevel vært å regne som unntaket, da regelen er at det lokale språket alltid trumfer i appen, sier Brunelius.

Det samme sier Kumano-Ensby på Fabels vegne:

– Harry Potter-bøkene har gjort at andelen øker noe, men også i den serien er de norske bøkene omtrent fire ganger mer populære enn de engelske.

Han fortsetter:

– Nevnte Harry Potter, men også fantasy-serier som Song of Ice and fire og Lord of the Rings er ofte å finne i toppen av engelske bøker. Ellers er det et varierende utvalg av klassikere og nyere krim og romaner som lyttes til.

Hos BookBeat har likevel to helt andre engelskspråklige bøker kommet inn på den norske topplisten.

– Det var en overraskelse i høst da The Woman in Me av Britney Spears og Atlas: The Story of Pa av Lucinda Riley begge tikket inn på den norske topp ti-listen, men på engelsk. Samtidig tror jeg nok at vi kan anta at begge disse bøkene ville havnet på topp også som oversatt hvis de hadde vært tilgjengelig for strømming i høst – selv om det jo skal litt til å slå Michelle Williams sin velrennomerte innlesning av Britney-boken, sier Brunelius.