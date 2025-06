Bibliotekmillioner forsvunnet!

DEBATT: I slutten av mai kunne en henrykt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun melde at regjeringen ville bevilge 12 millioner duggfriske kroner til innkjøp av bøker til flere av landets skolebibliotek. I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt fram 19. juni, var de samme millionene forsvunnet.

Hvor ble det av pengene? Og ikke minst, hvor ble det av regjeringens satsing på lesing? 12 millioner kroner er en mikroskopisk del av et stort budsjett, men symbolverdien er enorm.

Siden regjeringen lanserte sin etterlengtede leselyststrategi i fjor vår, har de konkrete tiltakene vært få og nøkterne, og milevis unna det omfattende løftet vi trenger for å sikre at Norge forblir en lesende nasjon. For at barn skal lese må de ha bøker tilgjengelig i skolehverdagen. Bøker som passer for akkurat dem, det være seg tegneserier, bildebøker, sakprosa og skjønnlitteratur. Men dette krever politisk vilje. Når innkjøpsordningen for skolebibliotek fremdeles er et gode for de få, vil altfor mange elever være prisgitt magre kommunale budsjetter og skolenes egne prioriteringer. Dette vil skape skjevheter i elevens tilbud, og er, for å bruke barnas egne ord, urettferdig!

Ifølge opplæringsforskriften skal skolebibliotekene styrke elevens evne til kritisk tenkning. Kildebevissthet, kritisk sans og et levende ordskifte er vårt vern mot desinformasjon og påvirkning, noe som er mer aktuelt enn på lenge. Kultur- og likestillingsministeren pekte selv på bibliotekenes betydning ved lanseringen. Hvordan skal skolebibliotekene gjøre denne jobben når de strupes økonomisk? Er dette å anerkjenne skolebibliotekene som en viktig arena for lesing og inkludering?

Norge ligger langt etter våre naboer i Sverige. Der satte regjeringen av 179 millioner til et leseløft i skolen i 2024, og en halv milliard årlig etter det. Det skal gå til bøker i hyllene, og de har lovbestemt bemannede skolebibliotek. Til sammenligning er regjeringen og budsjettpartnernes snakk om å «styrke» skolebibliotek og lesing, lite verdt.

Vi må løfte skolen som en fellesarena der alle kan garanteres lik tilgang på nye, gode og relevante bøker, uavhengig av lokalpolitisk satsing. Vi håper regjeringen og samarbeidspartiene vil snu, og prioritere er fullverdig skolebibliotektilbud for den oppvoksende generasjonen.

På vegne av Aksjon skolebibliotek:

Bibliotekarforbundet

Bokhandlerforeningen

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Forfatterforbundet

Norsk Barnebokinstitutt

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening skole

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk Forfattersentrum

Norsk Oversetterforening

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Skolebibliotekarforeningen i Norge

Stiftelsen LESE