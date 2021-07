En Stanisław Lem for vår tid

SOMMERGJESTEN: Julia Wiedlocha har mange jern i ilden, men i sommer hygger hun seg med mann, håp og hund i en bil nordpå.

Julia Wiedlocha (f.1989) er utdannet litteraturviter ved Universitetet i Oslo. Hun jobber som skjønnlitterær oversetter og som daglig leder i Thorleif Dahls Kulturbibliotek. I fjor var hun nominert til Kritikerprisen for sin oversettelse av Før plogen din over de dødes knokler av nobelprisvinner Olga Tokarczuk.

– Hvor tilbringer du ferien, Julia?

På biltur i Nord-Norge, sannsynligvis sammen med en stor del av Norges befolkning.

– Hva må en god sommerferie inneholde?



Mann, hund og et evig håp om å lese alle bøkene.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?



En skjult perle jeg gjerne vil trekke frem er Flush av Virginia Woolf, nydelig oversatt av Merete Alfsen. Flush er den fiktive biografien om cocker spanielen til poeten Elisabeth Barrett Browning. En fryd for alle hundevenner. Nå leser jeg The Physics of Sorrow av Georgi Gospodinov og Korset av Sigrid Undset, men bunken er stor.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

Stor ståhei for ingenting.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Ofte pålogget, men jobber med saken.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Christian Vander, hjernen bak det franske progrock-bandet Magma, science fiction-forfatteren Octavia Butler, den selvutnevnte messiasen Jakob Frank fra Jakobsbøkene til Olga Tokarczuk og kanskje primatologen og etologen Frans de Waal.

– Ditt beste ferieminne?

Sommerferier i fødebyen min Opole i Polen. Blokker, åker, hetebølge. Å ikke vite så mye, bare ta alt inn og være til.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Jeg vil gi en virkelig stor blomsterbukett til alle som jobber i bokhandel og som har stått på gulvet og gitt jernet hele denne tøffe tiden. Og til alle de små og uavhengige!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort

Sørget for at Oslo får et museum over samisk kultur og historie og innført bokloven – til å begynne med.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

Olga Tokarczuk er klar med ny roman!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?



Hvilken forfatter bør oversettes til norsk? Svar: Den polske science fiction-forfatteren Jacek Dukaj, en Stanisław Lem for vår tid.