Hvorfor solgte han alle kuene?

Cappelen Damm innehar en suveren posisjon hva gjelder oversatt skjønnlitteratur i det norske bokmarkedet. I fjor lå markedsandelen på rekordhøye 44 prosent. Nesten annenhver oversatte bok kommer følgelig fra forlaget.

Redaksjonssjef for oversatt skjønnlitteratur er Dagfinn Møller, en stilling han deler med Marianne Nilssen. Sistnevnte hegner om krim og underholdning. Møller har jobbet 16 år i Cappelen Damm, de tre siste som redaksjonsjef. Tro ikke at Cappelen Damm utelukkende baserer seg på trygge kort som den dessverre nylig bortgagne, Lucinda Riley. Møller har også vært pådriver for den nye bokserien CDMK: «Cappelen Damms Moderne Klassikere». – Et spennende prosjekt med ambisjon om å blåse støv av og løfte frem bøker med en nær tidløs kvalitet.

– Hvor tilbringer du ferien, Dagfinn?

Mest hjemme på gården Grefsheim ved Mjøsa.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Historisk sakprosa og en tur til et varmt sted med mulighet for sol og bading og byliv og kulturliv og god mat og noe som er gøy og interessant for voksne og barn. I år blir det ikke skikkelig sommerferie før tidligst til høsten, etter dose to av vaksinen.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Årets beste er kanskje Marilynne Robinsons Jack. En romantisk–eksistensialistisk roman. Øverst i sommerbunken: Stridens virkelighet – Døden på slagfältet i svensk historia 1563-1814 av Lars Ericson Wolke.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

Et hav av lykke.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Kontinuerlig mailsjekking og fraværsmelding.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Tagliata av vår sist slaktede Angus-okse, eventuelt telemarksku fra Ousdal eller Wagyu fra Røhr.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Venner.

– Ditt beste ferieminne?

Rusle ut av Hotel Esplendido i Port de Sóller på Mallorca med Anette, Peter og Johan.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Halfdan Freihow og Bernhard Mohr.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Litteraturpolitikken i Norge er enestående bra i verdenssammenheng, så jeg ville først og fremst satset på stø kurs.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

Nobelprisvinner Norges mest solgte forfatter