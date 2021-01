– En problematisk boikott

500 amerikanske forfattere og forlagsfolk har signert et opprop som krever en boikott av bokavtaler med tidligere president Donald Trump og hans medarbeidere. Problematisk, mener norske forlagsfolk.

I går forlot Donald Trump både Det hvite hus og presidentembetet. Men at Air Force One skulle fly ham ut av media og daglig debatt er bare å glemme. I amerikansk bokbransje går bølgene høyt rundt den nylig avgåtte presidenten.

«Ingen bokavtale for forrædere»

Oppropet «No Book Deal for Traitors» («Ingen bokavtale for forrædere») har i skrivende stund fått 500 signaturer fra en rekke personer tilknyttet den amerikanske bokbransjen. Oppropet ønsker å motvirke at Donald Trump og tidligere medlemmer av hans administrasjon får bokavtaler i kjølvannet av hans presidentperiode.

Det åpne brevet som følger oppropet skriver initiativtakerne:

«Ingen medlemmer av en administrasjon som har buret inne barn, utført ufrivillige operasjoner på kvinner i fangenskap og fnyst av vitenskap mens millioner var infisert av et dødelig virus, burde berikes gjennom bokavtaler. Ingen som oppfordret til kuppforsøket 6. januar 2021 burde få sin filosofi spredt gjennom våre elskede forlagshus.

Vanskelig å stå på utsiden

Norske sakprosaprofiler mener boikotten er problematisk:

– En mulig boikott som det oppfordres til her, er absolutt problematisk med tanke på ytringsfriheten, både prinsipielt og praktisk. Samtidig er situasjonen så tilspisset i USA at det er vanskelig å stå på utsiden og synse for mye, men vi følger selvsagt utviklingen med stor interesse, sier redaksjonssjef for sakprosa i Strawberry, Ingrid Ryvarden.

Knut Ola Ulvestad, sakprosadirektør i Cappelen Damm, deler også Ryvardens skepsis og tror ikke dette er riktig veivalg:

– Jeg forstår den moralske indignasjonen og raseriet som ligger bak dette oppropet, men det virker likevel ikke helt gjennomtenkt. Donald Trump og hans nære medarbeidere har gjort mye for å undergrave det frie ords kår, medias troverdighet og kvaliteten på det offentlige ordskiftet. Men jeg tror ikke veien mot et åpnere og mindre polarisert samfunn går gjennom kollektiv utestengelse av alle som har jobbet i Trump-administrasjonen. Vi må aldri slutte å gå i dialog med de vi er uenige med.

– Pussig innfallsvinkel

Reidar Mide Solberg i Gyldendal er enig med Ulvestad i at det ligger mye følelser bak dette oppropet:

– Det er viktig å huske at situasjonen er temmelig ekstrem i USA akkurat nå, og det kan være dynamikk og hensyn vi ikke kjenner til. Jeg synes også det er litt viktig å skille mellom rollene til forfattere og forlag i en sak som denne, for forfatterne representerer kun seg selv. Når det er sagt, syns jeg boikotten er problematisk på prinsipielt grunnlag. Forlag, og særlig store breddeforlag, bør være forsiktig med å ta til ordre for alt som kan minne om sensur og knebling av ytringsfrihet. Vi bør i prinsippet være mest mulig åpne for alle mulige stemmer.

Han sier han forstår behovet for å reagere, men stiller spørsmålstegn ved om det er en smart taktikk:

– Det virker som en litt pussig innfallsvinkel at de skal boikotte alle i Trump-administrasjonen. Vi vet jo ikke historiene eller motivene til alle medarbeiderne, og det vil være interessant å få høre enda mer fra livet på innsiden av det hvite hus de siste fire årene. Dette er historier vi som forlag ville møtt med størst mulig grad av nysgjerrighet, men selvfølgelig også med et kritisk blikk.

Viser til seriemorder-lovgivning

Initiativet ble startet av forfatter Barry Lyga og forlagsprofiler fra store forlagsgrupper som MacMillan, HarperCollins, DC Comics, Harlequin og Hachette har signert oppropet.

Det åpne brevet hevder at de baserer sitt krav på «Son of Sam»-lovgivningen, oppkalt etter seriemorderen ved samme navn, for å sørge for at kriminelle ikke profitterer på publisiteten fra sine kriminelle handlinger.

«Son of Sam-lovgivningen eksisterer for å forhindre kriminelle fra å økonomisk fra fordeler av å skrive om lovbruddene sine. I den ånden, burde de ikke de som la til rette for og dekket over ulovlige handlinger mot det amerikanske folk berikes gjennom å publiseres.»

Det åpne brevet avsluttes med:

«Vi tror på ordets makt og vi er lei av at bransjen vi elsker beriker monstrene i samfunnet, og vi vil gjøre alt som er i vår makt for å stoppe dem.»

Forlag droppet senator

Oppropet kommer i kjølvannet av at Simon & Schuster valgte å droppe utgivelsen til den høyreorienterte Missouri-senatoren, Josh Hawley. Forlaget meldte at de så seg nødt til å ende samarbeidet grunnet Hawleys falske påstander om valgfusk.

Dette møtte betydelig kritikk i USA, hvor flere mente det var sensur og et brudd på ytringsfriheten. Samme kritikk møter nå underskriftskampanjen. Initiativtaker Barry Lyga har svart på kritikken på Twitter:

– Til de av dere som mener vår underskriftskampanje er sensur, vil jeg si: hvis det første grunnlovstillegget sikrer retten til bokavtaler, så vet jeg om en del forlag som skylder meg masse penger for å ha takket nei til å publisere bøkene mine.

Ville vurdert manuset

Alle norske forlagsfolk BOK365 har vært i kontakt med, sier de ville vurdere bokutgivelser av typen det nå oppfordres til boikott av i USA:

– Vi ville uansett vurdert en slik tekst – på samme måte som vi overveier alt annet vi får inn: med åpent sinn, men kritisk blikk. Vi har mange hensyn å ta: timing, kvalitet, markedspotensial, relevans. Dette er subjektive vurderinger ethvert forlag må ta. Ytringsfriheten handler når alt kommer til alt om retten til å mene og si hva du vil, ikke retten til å bli utgitt, sier Ryvarden i Strawberry.

I Gyldendal ville man også vurdert manuset:

– Jeg tror ikke det er mange i Gyldendal som er så begeistret for Trump eller hans folk, men det er faktisk litt irrelevant hva vi mener. Vi må vurdere om bøker er bra, relevante og om det er interesse for dem i Norge. Jeg sier ikke at det er sannsynlig at vi kjøper en eventuell selvbiografi fra Trump, men prinsipielt er vi åpne for det, sier Solberg i Gyldendal.

I Cappelen Damm er heller ikke begeistringen øredøvende for den tidligere presidenten:

– Jeg ville være lunken, på grensen mot frysepunktet, men insisterer på retten til ikke å ta avgjørelser om et manus før jeg har lest det, sier Knut Ola Ulvestad.