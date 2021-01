Bladcentralen til Mysen

Bladcentralen AS, Norges største distributør av blader og bøker til massemarkedet, inngår samarbeid med Lundeby Gruppen.

Neste år flyttes all pakking av Bladcentralens bøker og blader fra Nittedal, nordvest om Lillestrøm, til Hærland, utenfor Mysen i Indre Østfold kommune.

– Vårt produksjonsanlegg i Nittedal er dessverre i ferd med å bli umoderne og er ikke lenger tilpasset det volumet vi distribuerer av blader. Men siden en norsk aktør – Lundeby Gruppen – var det beste alternativet, sikrer vi at alle ansatte beholder jobben, samtidig som at produksjonen fortsetter på norsk jord, i nærheten av Oslo, sier administrerende direktør Erik Thorhallsson i Bladcentralen.

Skarp konkurranse

Prosessen ble igangsatt i fjor sommer, og Lundeby Gruppen i Østfold ble valgt i konkurranse med både svenske og danske alternativer. All pakking av blader og bøker, som Bladcentralen distribuerer til over 4500 butikker, kiosker og bensinstasjoner over hele landet, blir med dette outsourcet og flyttet etter ti år i Nittedal. Første kvartal neste år vil pakkingen finne sted i Lundeby Gruppens anlegg på Hærland i Indre Østfold kommune.

Produksjonsavtalen omfatter pakking av mer enn 33 millioner blader og bøker per år. Alle de 30 ansatte i Bladcentralen som blir berørt tilbys samme jobb hos Lundeby Gruppen.

Betydelige IT-investeringer

– Lundeby Gruppen var det klart beste konkurransealternativet vi vurderte. De er bunnsolide på leveranser og logistikk, og plast-pakker i dag blader for noen av bladforlagene som distribueres igjennom Bladcentralen. Nå får vi samlet all produksjon på ett sted, og optimaliserer logistikken for alle parter. Samtidig foretar Bladcentralen betydelige IT-investeringer før flyttingen, som gjør at produksjonen vil moderniseres og effektiviseres ytterligere. Bladcentralen blir nå enda mer robust mot fremtidige volumsvingninger, samtidig som vi blir enda mer fleksible til å kunne utvide produktspekteret, sier Erik Thorhallsson.

Tradisjonsrike Lundeby utvider med 10 000 kvm

Lundeby Gruppen har i dag 160 ansatte, og er en tradisjonsrik, familieeid bedrift innen grafisk ferdiggjøring, digital print av reklamemateriell, logistikkhåndtering og lager. Selskapet har røtter fra etableringen av Lundeby & Co Bokbinderi i 1949.

– Dette er en stor og viktig prestisjekontrakt for oss. Vi gleder oss til å ønske Bladcentralens ansatte velkommen til vårt topp moderne pakkeanlegg, som i tiden frem til vi samles neste år, vil gjennomgå en betydelig oppgradering. Anlegget vårt skal dessuten utvides med 10 000 kvadratmeter før Bladcentralen flytter inn. Vi er stolte av at valget falt på en helnorsk aktør, sier daglig leder Helge Gabriel Lundeby i Lundeby Gruppen.

Bra, men utfordrende fjorår for Bladcentralen

Bladcentralen eies i dag av Egmont Publishing, Aller Media, Bonnier, Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke, alle med hver sine 20 prosent av aksjene i distribusjonsselskapet. I 2019 omsatte Bladcentralen for nære 230 millioner kroner, mens bunnlinja beløp seg til et overskudd på knappe 4 millioner. Tradisjonelt stå bladomsetningen, herunder juleheftene, for litt over 60 prosent av omsetningen, mens bøker utgjør resten.

Til BOK365 forteller Erik Thorhallsson at covid-året vi har bak oss bød på utfordringer, spesielt med tanke på omsetningen ved trafikk-knutepunkter som eksempelvis Gardermoen, men at økt omsetning via dagligvarehandelen kompenserte for dette. Han sier seg med dette rimelig fornøyd med fjoråret som helhet. Endelig resultat vil trolig foreligge i månedsskiftet februar-mars.