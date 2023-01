En festkveld for Helge Stangnes

LYRISK: Nord-Norges største kulturscene, storsalen i Harstad kulturhus, var sist uke fylt til randen – alle ville hylle poeten Helge Stangnes. Det ble et rørende møte.

Forlegger Veronica Melå i Utenfor Allfarvei Forlag er aldri redd for å gå egne veier. For to måneder siden ga forlaget ut en ny, utvidet og reviderte utgave av Nord-Norges største nålevende poet, 87-årige Helge Stangnes sine Samla Dikt.

Samla dikt (2022) er altså en nyrevidering av tidligere publiserte og tidligere ikke publiserte dikt fra Stangnes store og lange produksjon av poesi, eller «bruksdikt» som han selv kaller dem. Boka inneholder «bruksdikt» om levemåter langs kysten, landskap og nordnorsk historie. Diktene preges av musikalitet, varme og humor. Samlinga inneholder også vare skildringer av natur, vær og endringene som årstidene kommer med.

Helge Stangnes er født i 1936 på Sør-Senja. Stangnes debuterte med diktsamlinga Lys langs en fjord i 1992, og har seinere gitt ut Landet og lyset (1996), Frø i vind (2003) og Vintersang (2011).

Nå syntes Veronica Melå at det var på tide at dikteren med et opplag på over 40 000 bøker, fikk sin egen festforestilling. Sist uke var nesten 800 møtte opp til en hyllest i storstua til Harstad kulturhus.

Det ble et rørende møte, og programmet var storstilt.

Anne Trulsen Nymo fra Hekla Stålstrenga, Pål Moddi Olsen, Ragnar Olsen fra Boknakaran, Ragnhild Furebotten (Hekla Stålstrenga og Fotefar), bassist Åsmund Wilter Kildal Eriksson, trommeslager Arnfinn Bergrabb, Lena Jinnegren (Fotefar), Bendik Lund Haanshus (Fotefar) konferansier Tove Karoline Knutsen og mannskoret Bel Chorus leverte en varm og hjertelig hyllest til Helge Stangnes – som takk for alle tekstene de har fått tonesette gjennom mange år.

Pål Moddi Knutsen og mannskoret Bel Chorus fremfører Moddis versjon av Havsalme. Denne teksten er også tatt inn i salmeboka. Det var ikke mange som forlot konserten uten både å ha felt en tåre og sluppet latteren løs. Helges Stangnes’ dikt spenner mellom det melankolske og det humoristiske – og har gitt han betegnelsen den mest folkekjære poet i nord.

Artistene på scenen berømmet dikteren med at melodien allerede finnes i tekstene.

— Det største øyeblikket var når hovedpersonen selv kom opp på scenen, og leste to av sine egne dikt. Det var en tydelig stolt og rørt Helge Stangnes vi som publikum fikk oppleve da, skriver Harstad Tidende.

Hedersgjesten lovet at det siste diktet enda ikke er kommet.

— Men når man er passert 87, er man usikker på hvor lenge skrotten henger sammen, oppsummerte han ømt festkvelden.

