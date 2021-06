- En milliard for Bonniers andel av Cappelen er en fair pris, sier Steffen Kragh. Dansken gir sin helhjertede støtte til norsk boklov.

– Det er en gledens dag for oss. Cappelen Damm har en unik kulturposisjon, og det er stort for oss å bli eneeier av en slik virksomhet. Og det kompletterer vårt engasjement i Norge – med TV2, Storyhouse, filmsatsing og Cappelen Damm. Dermed har vi Oscar-vinnere, breaking news og kvalitetsforfattere i vår familie. Det føles godt, sier CEO i Egmont og styreleder i Cappelen Damm Holding, Steffen Kragh.

– Ryddig og korrekt

– Det er mye penger i sirkulasjon i nordisk forlagsbransje for tiden – med pengesterke aktører som Bonnier, Storytel/Norsteds, Egmont og Politiken. Hva gjør det med prisingen og hva tenker du om verdisettingen av Cappelen Damm?

– Jeg tenker at én milliard for Bonniers andel, altså to milliarder for hele forlagshuset, er fair, sier Kragh.

Han er ordknapp om dialogen med Bonnier underveis i kjøpsprosessen:

– Nei, der er jeg bundet av taushetsklausuler. Det viktigste har vært å gjøre alt ryddig og korrekt.

«Visjonært samarbeid»

Med handelen er også et av bokverdenens mest usannsynlige samarbeid et avsluttet kapittel. At den største svenske bokbransjeaktøren har eid Norges største forlag sammen med Danmarks største mediekonsern, og at de igjen har eid den største nordiske strømmeaktørens Norge-selskap 50/50 har skapt et interessant villnis. Kragh medgir at det er godt å ha løst opp i dette:

– Det føles svært komfortabelt å sitte som heleier.

– Og Storytel?

– At dette samarbeidet ble til, skyldes at både Cappelen Damm og Storytel var visjonære og fremsynte. Vi vil fortsatt satse tungt på lyd, sier Kragh.

– Nå seiler Strawberry opp som en potensielt langt større konkurrent, med Bonniers ressurser i ryggen?

– Det er slett ikke usannsynlig, og noe vi bare må forholde oss til.

Støtter boklov

– Frykter du innsigelser fra konkurransemyndighetene?

– Dette vil bli meldt på vanlig vis, så får vi avvente deres vurdering. Men det bør gå bra.

– Hvordan vil vi merke at Egmont nå overtar det hele?

– Det er jo først og fremst forlagsadministrasjonen som driver det hele, og det har de gjort godt. Så for å si det på norsk: Det blir «business as usual».

På ett område får vi kanskje se en endring fra eierhold. Steffen Kragh kommer med et tydelig politisk statement:

– Vi stiller oss helhjertet bak den norske bransjeavtalen med fastpris, og en eventuell boklov.