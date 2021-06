– Glad for at det ble Egmont

– Når det først skulle bli en av eierne er jeg glad det ble Egmont, sier Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen.

I dag ble det en avklaring på Cappelen Damms noe usikre seilas: Danske Egmont kjøper svenske Bonniers 50 prosent og blir heleier av forlagshuset i Akersgata.

Knuste glasstaket

Cappelen Damm-sjefen understreker at samarbeidet med de to eierne opp gjennom årene har vært godt – og at det var den eneste muligheten til å få til den veksten forlagshuset har opplevd.

– Den historiske konteksten er at Damm hadde voldsom vekst fra 1998 til 2007, fra 70 til 850 millioner. Jeg var den gang bokdirektør i Egmont og sjef i Damm. Skulle vi vokse ytterligere, var det kun én mulighet: fusjon med Cappelen. Utfordringen var at dette i utgangspunktet fremsto som et svært usannsynlig løsning – Bonnier og Egmont samarbeidet ikke noen andre steder i verden. Men da jeg møtte Maria Curman (Bonnier-topp, red anm), tenkte hun seg om, så på meg og sa: – Ja, det er den eneste måten å knuse glasstaket i den norske bokbransjen på. Og i 2007 var fusjonen et faktum. I årene etter har vi stort sett gjort det svært bra, sier Tom Harald Jenssen.

«Business as usual»

– Men da Bonnier gikk inn i Strawberry var det slutt på freden?

– Det var det som skapte usikkerheten, ja.

– Har det vært tøffe samtaler for å komme i mål?

– Nei, det er ikke mitt inntrykk.

– Fremtiden med kun én eier – hvordan blir dette merkbart internt og i boklandskapet rundt?

– Vi kjenner Egmont godt. De opptrer som ordentlige som eiere, ikke det at Bonnier ikke gjør det, men dette blir et godt løp. Det blir andre styremedlemmer, men ellers ikke noen stor forskjell. Det blir ingen endringer i organisasjon, drift eller utgivelseslister. Da vi fusjonerte ble vi markedsleder innenfor flere utgivelsesområder, og hadde ambisjoner om å bli det på alle. Den ambisjonen står fast. Vi er ikke størst på utdanning, fastslår Jenssen.

Styrket Strawberry?

Han tror at oppkjøpet bør være uproblematisk i forhold til konkurransemyndighetene, selv om man på totalen blir store innenfor litteratur for yngre lesere,

– Og nå seiler Strawberry opp som en enda sterkere konkurrent i årene som kommer, med Bonnier helhjertet i ryggen?

– Det vet jeg ingenting om, men det er ikke unaturlig å tenke seg at Bonnier med sitt fundament innenfor bokverden i Europa, med Norden som definert hjemmemarked, ønsker å gjøre mer i Norge. Det regner jeg jo med. Og det ønsker vi velkommen.