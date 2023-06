DISSE ANBEFALER JEG: Ingrid Hojem, hos Norli Amfi Steinkjer, slår et slag for en vietnamesisk roman.

Hos Norli Amfi Steinkjer jobber bokhandler Ingrid Hojem, som beskriver seg selv som en « livslang bokorm». I disse dager anbefaler hun dansk krim og indiske thrillere, samtidig som hun gleder seg aller mest til en ny fantasybok. Og slår et slag for en vietnamesisk roman.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Det kommer an på hvem som spør, men Thomas Baggers Mannen i tre deler er en skikkelig bladvender for krimelskere, Deepti Kapoors Syndens tid for de som liker thrillere og Bonnie Garmus Leksjoner i god kjemi for alle som er åpne for det.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Som fantasyelsker gleder jeg meg stort til Light Bringer, Pierce Browns sjette bok i serien Red Rising.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Jeg har vanskelig for å velge kun en, men alle burde lese The Mountain Sings av vietnamesiske Nguyễn Phan Quế Mai. Med Vietnamkrigen som bakgrunn følger vi familien Trần gjennom den kommunistiske landreformen, hungersnød, kolonialisme og krig. En brutal, men nødvendig bok som også har mye å si om håp og menneskelighet. Jeg håper den etter hvert oversettes til norsk.