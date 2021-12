Lite pandemi over disk

Er folk lei av corona-pandemien? Svaret synes åpenbart. Likevel har vi flust av bøker å velge mellom hvis vi trenger påfyll.

I midten av september kom boka Camilla Stoltenberg: Året som aldri tok slutt, en måned senere kom Espen Rostrup Nakstads bok Kode rød. Bøker om to av de fremste i norsk offentlighet under coronapandemien.

I tillegg har vi kunnet lese dokumentarbøkene 30 dager i april 2020, Den lange vakta, I smittens tid, Ord i krise: refleksjoner om håp i koronaens skygge, Koronaens ansikt, Øvelser i avskjed, Koronarebellen og Pandemiarkivene.

For ikke å glemme tegneserien Koronadagbøkene, diktsamlingen Korona, verden ville vært et bedre sted uten deg, Virusvår, en samling tekster om å leve under koronapandemien skrevet av ungdommer. For ikke å glemme barnebøkene Sammen mot korona!, Alt blir bra: En barnebok om korona og Historien om koronaviruset.

Men leser vi dem?

Forsvinner i mengden

Lista nedenfor viser de 10 mest solgte sakprosabøkene på dokumentar- og samfunn-feltet i år. Lista kan bekrefte at mange har lest Nakstads bok Kode rød, men hva med resten?

Bokhandler i Norli-butikken i Bogstadveien i Oslo, Magnus Greve, sier det har vært jevn etterspørsel etter coronabøker gjennom høsten, men at dette har endret seg inn mot jul.

– For å være ærlig forsvinner de nesten helt i mengden nå. Det går en del Nakstad, og noe Stoltenberg, men de andre er det nesten ikke etterspørsel etter, sier Greve.

Andres liv

Butikksjef hos de to Norli-butikkene på Gol og Ål, Ingeborg Romslo, sier etterspørselen er lav.

– Her er det lite etterspørsel etter coronabøker, mitt inntrykk er at folk blir fora med coronastoff via de fleste medier i hverdagen, og da heller velger andre bøker, sier hun.

Det Romslo sier kan kanskje forklare hvorfor det kun er Kode rød av coronabøkene som ligger på topp 10 av dokumentar- og samfunnlista (Flere av coronabøkene er fra 2020 og ikke medregnet i listen nedenfor, som kun omfatter 2021-utgivelser). Leserne får kanskje nok opplysninger om pandemien gjennom mediene – og har på bokfronten heller vist interesse for andres liv fremfor hvordan pandemien påvirker deres eget.

Listen bygger på totalt salg av 2021-utgivelser i bokhandel gjennom årets 11 første måneder, og er sammensatt av BOK365 på grunnlag av salgstall fra Bokhandlerforeningen. På mobil leses listen best i breddeformat/landscape.

Topp 10 – Dokumentar og samfunn – 2021

Forfatter Tittel Forlag 1 Abid Raja Min skyld Cappelen Damm 2 Espen Rostrup Nakstad Kode rød Gyldendal 3 Siv Jensen Siv Kagge 4 Khadafi Zaman Den norske drømmen Kagge 5 Lena Lindgren Ekko Gyldendal 6 Anita Krohn Traaseth Fisken på disken Cappelen Damm 7 Espen Hammer USA. En supermakt i krise Kagge 8 Hege Ulstein Tillitsmannen Martin Kolberg Aschehoug 9 Tonje Brenna 22. juli og alle dagene etterpå J. M. Stenersen 10 Jan Grue Hvis jeg faller Gyldendal