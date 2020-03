BARNEBOKPROFIL: Åse Ombustvedt klatret ofte opp i eiketreet på gården hun vokste opp for å tenke. Det gjør også hovedkarakteren i hennes våraktuelle barneroman.

Åse Ombustvedt jobber til daglig som lærer i ungdomsskolen, og underviser i norsk og samfunnsfag. Hun har skrevet flere barnebøker innen ulike sjangre. Hun er fra Våler i Østfold, hvor hun er oppvokst på gård som yngst av fire søsken. Det var på denne gården hun fikk inspirasjon til hennes våraktuelle barnebok.

Forfatter: Åse Ombustvedt

Aktuell med: Lillebror er ny som månen (Ena, ill. Jens Kristensen)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Da jeg var barn klatret jeg ofte opp i et eiketre i utkanten av gården der jeg vokste opp. Der satt jeg og tenkte. Dette er et sterkt minne. Da jeg ble født klatret broren min opp i denne eika. Han hadde fått enda ei søster. Han hadde to fra før, og det holdt syntes han.

– Boken starter med ei jente som klatrer opp i et eiketre. Jeg trodde først at jeg skulle skrive om sorg, etter hvert skjønte jeg at jeg også skrev om søskensjalusi.

– Tre barnebok-favoritter:

– Jeg vokste opp med Prøysen, Vestly, Lindgren, Egner og Mitt skattkammer 1- 10. (Det ble mer enn tre). Alle disse er viktige for meg fremdeles. De dannet liksom en vegg i barndommen.

– Sjekk ut:

– Jeg synes det er veldig vanskelig å anbefale en barnebok, men jeg vil anbefale dikt for barn. Det kommer ikke ut mange, men heldigvis gis det ut noen.

– Hvordan jobber du?

– Jeg jobber sporadisk. Innimellom, når jeg har tid. For tiden har jeg to dager i uka til skriving. Det er veldig fint å vite at det går an å skrive fra morgenen av. Jeg kan skrive hvor som helst, men jeg må ha ro.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Da velger jeg den hvor jenta og ekornet møtes ansikt til ansikt i Lillebror er ny som månen. Jeg synes det er en fantastisk tegning.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Flere, men kanskje Mormor og de åtte ungene av Anne-Cath. Vestly, og Hakkebakkeskogen av Thorbjørn Egner. Og etter hvert Pippi-bøkene av Astrid Lindgren. Tror nok det handlet en del om gjenkjennelse og fantasi. Jeg vokste opp på gård midt i skogen. Disse bøkene ble lest om igjen og om igjen.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Pippi. Og Teskjekjærringa!

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Pippi!

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Det har jeg ingen oppskrift på, men det er ikke dumt med litt gjenkjennelse, noe som skaper nysgjerrighet, og noe som appellerer til følelser og fantasi.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Ja, det må bli Pippi, selv om jeg helt sikkert ville blitt bra sjøsjuk!