Brillebjørn takler coronakrisen

Ida Jackson la gratis ut ny fortelling om Brillebjørn, som er hjemme i karantene. Det førte til massiv trafikk.

Ida Jackson har hatt stor suksess med bøkene om Brillebjørn, som også er blitt en populær serie på NRK Super. I disse dager lanserte hun en gratis lydbok med en splitter ny fortelling om Brillebjørn som er hjemme fra barnehagen – selv om han ikke er syk.

– Jeg vet at Brillebjørn-bøkene fungerer aller best når de ligner mest mulig på livet du og barna dine lever akkurat nå. Så jeg skrev en bok jeg har kalt Brillebjørn er hjemme fra barnehagen selv om han ikke er syk og leste den inn på en MP3-fil. Den er helt gratis og kommer alltid til å være det, forteller Jackson.

50.000 sidevisninger

I skrivende stund kan Jackson avsløre at lydboken har blitt lastet ned over 8.800 ganger, og at på mandag var det så mange som spilte av at filen knelte og hun måtte oppgradere Dropbox for å kunne håndtere trafikken.

– Trafikken på blogginnlegget siden lansering er, akkurat nå, på 48.756 sidevisninger, fordelt over tre døgn. Påmeldingsskjema har omtrent halvparten, som betyr at vi snakker om en konverteringsrate på ca 50%, sier Jackson.

Gyldendal delte innlegget til Jackson på Facebook, og posten har i skrivende stund blitt delt over 750 ganger og nådd over 160.000 personer.