Drit i hva mora di sier

"Det spiller ingen rolle hva barn og ungdom leser, bare de leser", sier forlegger Øyvind Hagen.

Kjære Carina Edine,

Jeg er så glad for det du skriver, for vi i Manuskript forlag er så enige med deg.

Tilgjengelig litteratur for unge-voksne fins det fint lite av på norsk, og det er trist og det gjør vi noe med nå!

For det er faktisk ikke slik at de unge ikke leser. De unge leser, de! Ung-voksen kategorien er den kategorien som har vokst mest senere år, bare i engelsktalende land, land som har satset på slik litteratur. Siden 2018 har trykte bøker i denne kategorien økt salget med 48,2 %. Så, som du sier, unge -voksne leser, bare de får litteratur som appellerer til dem, litteratur som snakker deres språk, som snakker med dem, til dem, for dem. Også i Norge leses faktisk denne litteraturen, men det ser vi ikke på boklistene, for den leses på engelsk, kjøpes på Amazon Kindle og slik registreres det ikke der.

Og du har helt rett i det du skriver om Oliver Lovrenskis nydelige roman, den var ikke revolusjonerende for unge, eller unge voksne, for dette er sånn dere prater, dette er sånn dere lever, men den var revolusjonerende for de voksne.

Jeg som forlegger har lang fartstid med å gi ut det barn og voksne etterspør. Mitt ståsted har alltid vært at det er det samme hva barn og unge leser, bare de leser. Vi vet at lesende barn og lesende unge, fører til lesende voksne, og det å få unge til å lese har motivert meg siden jeg startet mitt første forlag Ex Libris på åtti-tallet. For hva er vi mennesker egentlig uten litteratur? Maryanne Wolf, en av verdens mest eminente leseforskere, har i sin forskning funnet at å lese er en gamechanger for hjerneutvikling Reader, Come Home — Maryanne Wolf. Forskningen hennes viser hvordan den nåværende lesehjernen muliggjør noen av de viktigste intellektuelle og emosjonelle prosesser vi gjør oss som mennesker. Nemlig å internalisere kunnskap, å utføre analoge resonnementer, vår evne til å innta forskjellige perspektiv, vår utvikling av empati og ikke minst kritisk analyse.

Men dagens litteratur konkurrerer med mobilen, med gaming, med strømmetjenestene, og skal vi få unge voksne til å lese må vi servere dem litteratur som appellerer til dem. Derfor ble jeg så glad da vår forfatter Siri Sjøgren Selmer, kom til meg å sa: Jeg vil skrive en bok som får unge-voksne til å ville lese. Hun ville vise dere at det fins litteratur dere kan forsvinne i, drukne i. Litteratur dere kan bli like oppslukt av som når dere gamer eller binger en serie. Litteratur som er like egnet for gutter som for jenter. Hennes tanke var at dersom unge-voksne får denne opplevelsen én eneste gang, så vil de alltid lete etter den igjen, for finnes det egentlig noe bedre enn å fortape seg i en bok? Så da hun og hennes forfatterkollega Espen Rønning Skrolsvik kom med YOLO, hoppet vi nærmest av glede i Manuskript. For her så vi noe helt nytt, vi så litteratur unge-voksne ville binge.

Og vi er stolte av denne boken. Ikke bare har vi skapt en historie som er tilgjengelig for unge i språk og handling, men vi har også klart å lage god litteratur.

Men det er et problem, spesielt for oss små forlag når vi vil satse på upløyd mark. For denne typen bøker har ikke en egen kategori hos Kulturrådet, ei heller hos bokhandlerne. De vet rett og slett ikke hvor de skal plassere dem i butikken, og slik er det vrient for oss å nå ut om at disse bøkene nå finnes. Bibliotekene har gjort noe med det. De har laget en egen kategori Unge voksne – ny målgruppe hos Biblioteksentralen – Bibliotekenes Hus fordi unge-voksne er en prioritert målgruppe for bibliotekene. Vi håper at ditt skrik til bokbransjen og også denne kronikken kan være med på å få fortgang på denne prosessen, slik at litteratur for unge-voksne blir et satsningsområde, at de får sin egen kategori 16-20+, at bøkene kan florere i bokhandelen og at unge-voksne fyker dit, som om det var et nytt sykt bra proteinpulver eller klassiske air force eller sjokolademuffins og dobbel latte med steamet havremelk, som var kommet i butikkene.

For igjen: Drit i hva mora di sier, det spiller ingen rolle hva barn og ungdom leser, bare de leser!

Derfor går jeg gjennom upløyd mark med Manuskript forlag 2. mai når vi lanserer Norges første norskskrevne YA eller ung-voksen bok: YOLO – En bok med to sider, av Siri Sjøgren Selmer og Espen Skrolsvik. Så gjenstår å se om vi får noe drahjelp da, for å virkelig nå ut til de unge med denne.

ØYVIND HAGEN