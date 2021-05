Doblougprisen til Høvring og Hatløy

Doblougprisen 2021 er tildelt Kjartan Hatløy og Mona Høvring.

Tildelingen fant sted under Norsk Litteraturfestivals åpningsforestilling i går kveld. Den tungtveiende litteraturprisen, opprettet i 1938 av Svenska Akademien, har som formål å fremme norsk og svensk skjønnlitteratur, samt litteraturhistorisk forskning. Prisen er på 200.000 svenske kroner.

«Ein av dei største naturlyrikarane»

I juryens begrunnelse for tildelingen til Kjartan Hatløy heter det blant annet at «Hatløys rike og mangsidige lyriske forfattarskap, som mellom anna gjer han til ein av dei største naturlyrikarane vi har i Noreg for tida, fortener utan tvil den merksemda og heideren som Doblougprisen utgjer».

Kjartan Hatløy (f. 1954) debuterte i 1996 med diktsamlingen Solreven. Han har siden utgitt en lang rekke kritikerroste samlinger. Kjøkkendikt (2012) ble nominert til Brageprisen, mens Den kvite vegen (2016) ble nominert til Ungdommens kritikerpris og oversatt til tysk. Samme år hadde Frank Wierkes dokumentarfilm om Hatløy, Der Sonnenfuchs, premiere i Tyskland. I 2017 utkom Dikt i samling.

«Slik blir kunst til»

I juryens begrunnelse for tildelingen til Mona Høvring heter det blant annet at «Høvring klarer med sin særegne stilistikk å flette sammen språk, filosofisk og poetisk innsikt i mennesker, særlig kvinner, til et litterært univers som minner om realisme og eventyrlige drømmer samtidig. En kan si med Høvrings egen tittel Helt vanlige mirakler (2006) hvordan hennes litteratur kan virke på en leser … Høvrings litterære rom er på samme tid spesifikt og universelt. Slik blir kunst til».

Mona Høvring (f. 1962) debuterte i 1998 med diktsamlingen IIK! Ein dialog, og har siden utgitt en rekke kritikerroste romaner og diktsamlinger. I 2012 ble hun tildelt Språklig samlings litteraturpris for sitt forfatterskap. Romanen Camillas lange netter (2013) ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris. I 2018 utkom Høvrings fjerde roman Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født til strålende kritikker. For denne romanen ble Høvring tildelt Kritikerprisen 2018. Hun ble også nominert til Bokhandlerprisen samme år. Høvrings bøker er oversatt til flere språk og nylig utkom Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født på engelsk. Boken har også fått svært god mottagelse i blant annet Danmark og Tyskland.

Om Doblougprisen

Doblougprisen ble opprettet i 1938 på grunnlag av en testamentarisk gave fra den norske forretningsmannen Birger Dobloug til Svenska Akademien som opprettet et fond i hans navn. Den norske Dobloug-komiteen arbeider på vegne av Svenska Akademien. Den norske komiteen har i år bestått av forfatteren Mirjam Kristensen som representerer Den norske forfatterforening, professor i nordisk litteraturvitenskap Per Thomas Andersen fra Universitetet i Oslo, og professor emeritus i litteraturvitenskap, Hans H. Skei som representerer Det norske Videnskaps-Akademi.