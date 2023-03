DnFs ytringsfrihetspris til Dangarembga

Ytringsfrihetsprisen for 2022 tildeles den zimbabwiske forfatteren, dramatikeren, filmregissøren og aktivisten Tsitsi Dangarembga.

Prisen ble opprettet i 1993 og var en gave fra Kulturdepartementet i forbindelse med Forfatterforeningens 100-årsjubileum. Prisen skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

Vil rette oppmerksomhet mot Afrika

«Ved å gi prisen til Tsitsi Dangarembga ønsker DnF å rette oppmerksomheten mot det afrikanske kontinentet og et av landene hvor ytringsfriheten for tiden er under sterkt press. Zimbabwe har lenge vært et land preget av vold og politisk uro. Landet ble selvstendig i 1980. I de påfølgende tiårene ble det ledet av en stadig mer brutal Robert Mugabe. I 2017 ble han avsatt ved et militærkupp. Mugabes avgang førte til en viss optimisme, men det nye regimet har dessverre også vært preget av maktmisbruk, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd», skriver DnF i sin begrunnelse.

Dangarembga er en internasjonalt toneangivende forfatter og filmskaper. Hun ble født i Mutoko i 1959, og debuterte som forfatter med romanen Nervous Conditions i 1988. Dette var den første romanen utgitt på engelsk av en svart kvinne fra Zimbabwe, og havnet i 2018 på BBCs liste over «100 stories that shaped the world».

Hennes tredje og til nå siste roman, This Mournable Body, kom ut i 2018. Boken ble kortlistet til den prestisjefylte Bookerprisen, som en av seks kandidater.

I 2022 var hun i Oslo for å levere sitt bidrag til Fremtidsbiblioteket. Hun utgis på norsk av Forlaget Press.

«En modig stemme»

Dangarembga markert seg som en tydelig regimekritiker i hjemlandet Zimbabwe, og i juli 2020 ble hun arrestert og anklaget for å ha oppfordret til offentlig vold, etter å ha deltatt i en fredelig demonstrasjon i Harare der hun protesterte mot korrupsjon og fengslingen av en journalist.

I september 2022 ble hun ilagt en betinget fengselsdom med fem års prøvetid. Betingelsen er at hun ikke begår «lignende kriminalitet» i prøvetiden. Dette innebærer i realiteten et ytringsforbud for Dangarembga de neste fem årene. Dommen kan også få konsekvenser for aktivister med lignende anklager mot seg.

«Tsitsi Dangarembga er en modig stemme som fortjener støtte for sitt sivile mot og sitt arbeid. Hun er en dreven historieforteller som har beriket romantradisjonen med ytterst livaktige og svært nærværende karakterer og et musikalsk og effektivt no-nonsense-språk. Det er et forfatterskap som fortjener mange lesere, også her til lands», skriver DnF i sin begrunnelse.

