– Dette kom som en bombe

Han Kang tar nobelprisen i litteratur, og hennes norske forlegger håper dette fører til at flere nordmenn oppdager forfatterskapet hennes.

– Den umiddelbare reaksjonen vår var glede og gledestårer, men vi har snakket om Han Kangs navn i nobelprissammenheng – senest på redaksjonsmøtet i dag tidlig.

– Så dette kom ikke fullstendig overraskende på dere?

– Jo og nei. Vi har snakket om at hun er en nobelpris verdig og at hun skiller seg ut med sin litteratur. Men likevel kom jo dette som en bombe.

Pax har utgitt Kangs bøker i en årrekke. Først med Levende og døde (2017), deretter Vegetarianeren (2018), Hvit (2019) og Dette er ikke farvel (2022). I fjor utga forlaget Leksjoner i gresk.

– Hvordan har responsen fra norske lesere vært på Han Kangs utgivelser på norsk?

– Hun har fått en veldig god mottakelse, men det er ikke sånn at bøkene har nådd det brede publikum. Men dette viser jo at det er viktig at vi fortsetter å oversette litteratur fra alle verdens kriker og kroker. Og så håper vi Kangs bøker nå kan nå et bredere norsk publikum med denne prisen.

– Hva synes du er spesielt med hennes måte å skrive på?

– Det er en forfatter som skiller seg ut, presise setninger og et spesielt godt språk – og selvsagt om Koreas spesielle historie med krig og traumer. Det er rett og slett stor litteratur. Og aktuelt.

– Hvilken av Kangs bøker ville du anbefalt nye lesere å starte med?

– Vegetarianeren!