Musse og Helium topper barneboksalget hos både Norli og Ark.

Barnebokserien om de sjarmerende musene Musse og Helium har hittil over 180 000 solgte bøker i Norge.

– Det er nok kombinasjonen av barnslig humor og spenning, uten at det blir for skummelt, som gjør at det slår an, sier Ragnfrid Trohaug, forlagssjef for Cappelen Damm barne- og ungdomslitteratur.

Nå er den åttende boka i serien, Oppdrag på dypt vann, endelig tilgjengelig for norske lesere. Og boken topper nå barneboksalget hos både Norli og Ark.

Bestselgerlister for uke 41

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 41 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Horst, Jørn Lier Tørt land Bonnier 2 Renberg, Tore Lorden Oktober 3 Riley, Lucinda; Whittaker, Harry Skjult skjønnhet Cappelen Damm 4 Moyes, Jojo Over ukjente hav Bonnier 5 Olin, Margreth Song til mor Oktober 6 Adler-Olsen, Jussi Sju kvadratmeter med lås Aschehoug 7 Teige, Trude Mormors utrolige venninner Aschehoug 8 Andreassen, Kyrre Ikke mennesker jeg kan regne med Gyldendal 9 Øverli, Frode 23 meter offside Strand 10 Lindell, Unni Dukken i tauet Bonnier

Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 41 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Sommerfelt, Runa (for) Runastrikk strikkeglede Bonnier 2 Riise, Arill (for) Der ingen var einsam Samlaget 3 Melleby, Gunhild (for) Hvorfor er jeg så sliten? Cappelen Damm 4 Vasstrand, Jørgine Massa (for) Råsterk på et år Cappelen Damm 5 Alstadheim, Kjetil Bragli (for) Alle tok feil Aschehoug 6 Raja, Abid (for) Vår ære og vår frykt Cappelen Damm 7 Braaten, Magnus (for) ; Ould-Saada, Arilas Berg (for) Slaget om landslaget Kagge 8 Grønn, Henriette (for) Når midtlivet rakner BiP 9 Larvin, Kristin (for) Ledermagi Kickstart me AS 10 Kristjánsson, Mímir (for) Pabbi Kagge

Topp 10 – Norli – Barn og unge – Uke 41 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Brinck, Camilla Oppdrag på dypt vann Cappelen Damm 2 Falch, Malin Harukkas ønske Egmont 3 Quintano, Kristina Flukt Vigmostad & Bjørke 4 Stilson, Michael Felix Cappelen Damm 5 Mjelde, Charlotte Felix har følelser Frisk 6 Pilkey, Dav Den røde rebell Gyldendal 7 Horst, Jørn Lier Operasjon Traktor Bonnier 8 Agdestein, Bjarte; Kabicek, Ronald; Skandfer, Endre Nord og ned Strand 9 Mæhle, Lars Mysteriet med den tause papegøyen Kagge 10 Nordahl, Victor Byen Egmont

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 41 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Horst, Jørn Lier Tørt land Bonnier 2 Rooney, Sally Intermezzo Bonnier 3 Moyes, Jojo Over ukjente hav Bonnier 4 Riley, Lucinda mfl. Skjult skjønnhet Cappelen Damm 5 Dalsberget, Victoria Dikt for jentene Vigmostad & Bjørke 6 Renberg, Tore Lorden Oktober 7 Kepler, Lars Søvngjengeren Bonnier 8 Øverli, Frode 23 meter offside Strand 9 Olin, Margreth Song til mor Oktober 10 Adler-Olsen, Jussi Sju kvadratmeter med lås Aschehoug

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 41 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Johannessen, Petter Ringen mfl. Nr. 24 Cappelen Damm 2 Vasstrand, Jørgine Massa Råsterk på et år Cappelen Damm 3 Suvatne, Steinar mfl. Partiet Gyldendal 4 Raja, Abid Vår ære og vår frykt Cappelen Damm 5 Kristjánsson, Mímir Pabbi Kagge 6 Kagge, Erling Nordpolen Kagge 7 Rosenqvist, Randi Mitt liv, mitt fag Kagge 8 Harari, Yuval Noah Nexus Cappelen Damm 9 Bakke, Asbjørn Sånn er'n bare Manuskript 10 Sommerfelt, Runa Runastrikk strikkeglede Bonnier

Topp 10 – Ark – Barn og unge – Uke 41 – 2024