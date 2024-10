Nobelpris litteraturpris til Kang

Han Kang er den første forfatteren fra Sør-Korea til å motta den gjeve prisen.

Han Kang er tildelt årets nobelpris i litteratur for 2024. Hun er den første forfatteren fra Sør-Korea til å motta den gjeve prisen, og den attende kvinnen i historien.

Hun mottar prisen for «for hennes intense poetiske prosa som konfronterer historiske traumer og avdekker menneskelivets skjørhet.»

Han Kang utgis på norsk av Pax forlag. Forlaget skriver følgende om forfatteren på sine nettsider:

Han Kang (f. 1970) er fra Gwangju i Sør-Korea, men flyttet til Seoul da hun var ti år. Hun har studert koreansk litteratur ved Yonsei University og under-viser i skrivekunst ved Seoul Institute of the Arts. Han Kang debuterte som forfatter i 1993 og har siden utgitt en rekke bøker – romaner, noveller, essays og poesi. Han Kang har vunnet flere litterære priser i hjemlandet, og som første koreanske forfatter ble hun tildelt den internasjonale Man Booker-prisen for romanen Vegetarianeren i 2016. Hun ble også nominert til samme pris for boken Hvit i 2018.

Våren 2023 ble romanen Leksjoner i gresk utgitt på Pax Forlag. Tidligere utgitt på norsk er Levende og døde (2017), Vegetarianeren (2018), Hvit (2019) og Dette er ikke farvel (2022).