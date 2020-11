-Vil skje mer det neste året enn i de foregående ti

Dagens bombe i forlagsbransjen går ikke upåaktet hen. Administrerende direktør Alexander E. Henriksen i Strawberry Publishing understreker imidlertid at fokus fortsatt vil bli «business as usual».

– Det vil skje mer i det norske bokmarkedet det neste året enn i de foregående ti, og jeg liker å tro at Strawberry Publishing vil være en katalysator for den utviklingen sier Alexander Even Henriksen til BOK365 – Vår jobb er å formidle historier og ideer som underholder, inspirerer og skaper dypere forståelse, og vi utnytter digitalisering og endringene i samfunnet for å levere på dette oppdraget.

Henriksen gleder seg til å dra nytte av kunnskapen som ligger i Bonnier-systemet, men understreker at Bonnier Books ikke ønsker å fjernstyre Strawberry. – De har kjøpt seg inn fordi de liker måten vi utfordrer bransjen, samtidig som de erkjenner at vi er kommet for å bli.

Avtalen er betinget av aksept fra Konkurransetilsynet. Dette kan fort ta et par måneder og i denne perioden vil det ikke være noen direkte kontakt eller form for samarbeid mellom Strawberry Publishing og Bonnier.

Betydelig kjøpesum

Hva Bonnier betaler for kjøpet av 70 prosent av aksjene i Strawberry Publishing vil ikke Henriksen ut med, men det spekuleres på et beløp rundt 250 millioner kroner, hvilket gir en samlet kapitalisert verdi av selskapet på rundt 350 millioner kroner.

Bruker vi estimatet som utgangspunkt, betyr dette at Petter Stordalen via sin aksjepost i eierselskapet Strawberry Stories, vil bli tilført 110 millioner kroner, mens Jonas Forsang og Magnus Rønningen begge vil få 55 millioner kroner for sine andeler på nær 22 prosent hver seg. Forfatter Jørn Lier Horst med nesten 12 prosent av aksjene vil med dette kunne hente inn nære 30 millioner kroner for sine aksjer.

Selv etter dette vil de fire overnevnte sitte igjen med en 30 prosent eierandel, verdsatt til omtrent 105 millioner kroner.

Brikker som bør falle på plass

Bonnier eier halvparten av aksjene i Cappelen Damm, videre har konsernet tilstedeværelse i Norge ved nettbokhandelen Adlibris.com AS. Bonnier eier også strømmetjenesten BookBeat for lydbøker og e-bøker. Det har lenge versert rykter om at BookBeat har ønske om å etablere seg også i Norge.

Bok365 har forsøkt å kontakte en rekke forlagsfolk, men de fleste, med unntak av Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen, virker avventende og lite tilbøyelige til å kommentere saken nå.

