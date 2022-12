– Det kan være vår egen historie

DISSE ANBEFALER JEG: Ingeborg Arvolas "Kniven i ilden" blir anbefalt varmt av bokhandleren på Skjervøy i disse dager.

Beryl Sebergsen er bokhandler hos Bok & Papir på Skjervøy, et tettsted i Troms og Finnmark med 2 500 innbyggere. Det er kanskje ingen overraskelse at det er nettopp boken til finnmarkingen, og Brageprisvinneren, Ingeborg Arvola som blir spesielt varmt anbefalt i denne bokhandelen for tiden.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Kniven i ilden er ei fantastisk bok for oss som liker romaner med historisk bakgrunn, og det er nettopp det Ingeborg Arvola skriver. Her oppe er det mange av oss med forfedre fra Finland. For oss her nord kan det være vår egen historie, sånn som det kanskje var. Det finnes ikke mange nedskrevne historier om kvinners arbeid og deres liv fra denne tiden.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne høsten?

– Therese Johaugs Hele historien. Hun er hele Norges langrennsdronning, som har opplevd det meste, på godt og vondt, i skisporet. Jeg gleder meg til å lese hennes selvbiografi.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Mordene på Fleat House med Lucinda Riley. En spennende bok som jeg ikke klarte å legge fra meg. Når det er sagt, så er ikke krimbøker mitt førstevalg, men jeg har lest hennes tidligere utgitte bøker og måtte bare lese hennes siste bok også. Det angrer jeg ikke på, for denne likte jeg.