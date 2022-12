Hvor var du da det var nordisk litteraturuke?

DEBATT: I uke 46 ble nordisk litteraturuke markert, men den ble forbigått i stillhet av norske medier. Men hvor ble det arrangert høytlesning i Norge?

Siden jeg nylig har utgitt en turbok om turer i Norden, ville jeg selv lage et arrangement som hyllet den nordiske naturen og vår felles nordiske kulturarv. Søndag kveld helt på tampen av den nordiske litteraturuken var det «Nordisk aften» for et lite og begeistret publikum på musikkscenen Påfyll i Stavanger sentrum. Jeg fortalte og viste bilder fra naturen og turer i «Nordisk Turbok» fra Jæren Forlag og Barbershopkoret Mea Culpa sang vakre nordiske viser. Var dette det eneste kulturarrangementet i vår region i nordisk litteraturuke?

Har gått under radaren lenge

Det har forundret meg at jeg verken har hørt eller lest noe om nordisk litteraturuke i norske medier. Det virker som om dette felles nordiske kulturprosjektet ikke er skikkelig etablert i Norge, til tross for at det har vært arrangert i 20 år. Jeg må kanskje spørre Hilde Sandvik om hun kjenner til hvordan kulturprosjektet blir markert i de andre nordiske landene.

Journalist og forfatter Hilde Sandvik har nylig fått en svensk fortjenestemedalje for sitt engasjement for å fremme nordisk samarbeid og fellesskap gjennom podkasten «Norsken, svensken og dansken». Jeg er en ivrig lytter til hennes ukentlige samtaler med svenske Åsa Linderborg og danske Hassan Preisler. Hilde er en flott ambassadør og forvalter av vårt felles nordiske kulturfellesskap, og har inspirert meg til å skrive en nordisk turbok for at vi skal bli bedre kjent med hverandres turklassikere og natur. Men hvor var nordmenn, svensker og dansker da det var nordisk litteraturuke i 2022?

Nordisk litteraturuke er et kulturprosjekt som skal fremme nordisk litteratur og den nordiske fortellertradisjonen. I en hel uke i mørke november arrangeres det opplesninger, utstillinger, debatter og kulturelle opplevelser i hele Norden og Baltikum. Det er i alle fall det som er målet til pådriverne bak prosjektet, Foreningen Norden og Nordisk Ministerråd. Men hvor var de norske arrangementene?

Natur i Norden

Årets tema var natur i Norden. Naturen har tradisjonelt hatt stor betydning i nordiske fortellinger. Den nordiske naturen både forener oss og viser hvilket rikt mangfold som finnes her langt nord i verden. Jeg har selv blitt veldig glad i naturen i Norden når jeg har vært på tur i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Island og Grønland de siste årene. Fra vulkaner og lavalandskap på Island til isbreer og arktisk blomstring på Svalbard og Grønland. Myke strender, frodige enger og gule rapsåkre er balsam for sjelen i Sverige og Danmark. Finland frister med både gullgraverelver, nordiske rovdyr og tusen sjøer. Mandag i litteraturuken er den store høytlesningsdagen for både barn og voksne. Forholdet mellom naturen og mennesket sto sentralt i årets anbefalte høytlesningsbøker.

