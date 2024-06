– Det føles surrealistisk å debutere etter å ha hatt denne skrivedrømmen i alle år, sier Connie Barr. I går lanserte både hun og Megafon forlag sin aller første roman.

– Vår ambisjon med Megafon er å bringe et mangfold av forfatterstemmer ut til norske lesere. Når vi starter utgivelseslisten vår med en sakprosabok fra en indisk-britisk nevrobiolog og spaltist, Kenan Malik (Ikke helt svart-hvitt), i par med en norsk romandebutant, Connie Barr, har vi lykkes i det, sier forlagssjef Vebjørn Rogne.

I går ble Megafon Forlags aller første skjønnlitterære utgivelse lansert. Det var Connie Barrs roman Kvinner som reiser alene som fikk den æren, og både utgivelsen og forfatteren ble behørig feiret på utestedet Skaugum i Oslo.

– Samarbeidet med Connie har vært en stor glede for oss fra A til Å. Og det ble en av de flotteste boklanseringene jeg kan huske å ha vært med på. Stinn brakke på Skaugum, flotte musikere på scenen og super stemning – vi kan ikke be om mer. Det var en lansering som også forteller mye om hva Connie har betydd for mange av de menneskene hun har hatt rundt seg opp gjennom årene, sier Rogne, som trekker frem redaktør Randi Fuglehaug og forlegger-kollega Anne Gaathaug som de sentrale kreftene i arbeidet med Kvinner som reiser alene.

– En sliteseier

– Det føles på ett vis surrealistisk, etter å ha hatt denne skrivedrømmen i alle år. Dette er en sliteseier som smaker veldig godt. Og så har jeg ikke tenkt så mange tanker videre på hva som skal skje etter i dag, sier Barr til Bok365 om hvordan det føles å debutere, etter å ha arbeidet med bokmanuset i snart åtte år.

– Med en utgivelse akkurat når sommerferien starter for folk flest, står jo romanen i fare for å bli årets sommerlesing for flere?

– Det hadde vært så utrolig gøy og hyggelig. Jeg ville skrive en bok som var underholdende, en du tar med deg på flyplassen. Den skulle være lett og upretensiøs – og med det målet gjorde jeg det ikke lett for meg selv. Det var vanskelig å få til en tilgjengelig fortelling, uten å være overfladisk, ler Barr.

– Hvordan føles det å være Megafons aller første skjønnlitterære forfatter?

– Det har vært en gave å få jobbe med så dyktige og erfarne folk, som er lette på foten og som har kort vei inn. Jeg føler meg veldig heldig som får lov å være deres første, det er en ære, sier Barr.

Nå håper hun leserne lar seg underholde av debutromanen – men påpeker at den også kan leses på et dypere nivå for de som ønsker det.

– Hvis leseren føler seg underholdt, og at de ikke har kastet bort tiden sin, er jeg mer enn happy. Samtidig er det mulig å lese denne boken på et dypere nivå. Romanen utforsker hvor sårbare mennesker er i både jakten på kjærligheten, men også i flukten fra den. Vi trekkes alle mellom behovet for trygghet og frihet. Alle vil ha trygghet, men når vi får det, skjer det noe motstridene i frihetsfølelsen vår. Jeg ville utforske disse mørkere sidene og se nærmere på grunner til at noen ønsker å sabotere det ideelle monogame ekteskapet, som vi alle setter så høyt, sier Barr, men skynder seg å legge til:

– Men det er en upretensiøs historie og karakterer som driver fortellingen fram – ikke slike halvfilosofiske tanker.

RED.ANM: Forlagssjef i Megafon, Vebjørn Rogne, er også inne på eiersiden i Bok365.