– Det er plass til alle følelser

Sandra Lyng vil at barn skal kunne sette ord på følelsene sine. Og det skal enhjørningen Corny hjelpe dem med.

– Målet er at barn og voksne kan snakke sammen om følelser og at barn kan få hjelp fra Corny sette ord på dem, forteller Sandra Lyng.

Hun debuterer i disse dager med en ny barnebokserie om enhjørningen Corny, som har følelsene utenpå kroppen og er ikke redd for å dele dem.

– Jeg har alltid hatt en kjærlighet for enhjørninger og det magiske med dem, forteller Lyng, og legger til at det var viktig for henne at boken resonerte hos målgruppen, nemlig barn i barnehagealder:

– Jeg valgte den aldersgruppen fordi det er viktig å kjenne til psykisk helse så tidlig som mulig, og på denne måten, kan det kanskje bli litt gøy.

Vår-dobbel

To bøker utkommer allerede før sommeren. I Gratulerer med dagen, Corny (Gyldendal) feirer enhjørningen bursdag, men bestevennene dukker ikke opp. Mens i God natt, Corny sliter enhjørningen med at ting blir så skummelt på natten.

– Jeg vokste opp i et samfunn der jenter går i rosa, gutter i blått. Jenter skal like dukker, gutter skal like biler. Etter mange år i terapi har jeg lært at det kun er sunt å snakke om følelser, og kan ha store konsekvenser om man holder sinne og tristhet inni seg, eller undertrykker det, sier Lyng.

Hun tror hun ikke hadde slitt så mye som voksen hvis hun tidlig hadde lært å håndtere følelsene sine og at hun hadde funnet seg selv tidligere hvis det var plass til å like alle farger og alle leker.

– Det ville jeg kommunisere til barn og foreldre. Så kom jeg på idéen med en barnebok om en enhjørning der den viser det helt motsatte av det vi er vant til, nemlig å holde følelsene inni oss.

Kombinerer med musikk

Lyng ble selv mamma i fjor. Det ga bokprosjektet et kick:

– Det gav bare enda mer mening å skrive slike bøker, for det er sånne bøker jeg vil lese sammen med sønnen min. Det er også sånne temaer vi skal snakke om etter hvert, sier Lyng, og legger til:

– Det er uhyre viktig for meg at Sander, sønnen min, lærer tidlig at det er greit å like både dukker og dinosaurer. Det er greit å like rosa og det er greit å like blå. Det er greit å være annerledes enn de andre barna. Og det er greit å snakke om hvordan man har det. At han finner ut av hvem han vil være på veien.

I tillegg til bøkene, har Lyng laget sanger til historiene om Corny.

– Jeg er jo først og fremst artist, det er det jeg har levd av og vært halve livet. Så det å kunne kombinere musikk med bok, og det jeg brenner for, psykisk helse, er for meg, helt perfekt.

Gode nok, som de er

– Jeg har alltid hatt en liten drøm om å skrive en barnebok, forteller Lyng.

– Jeg har alltid vært glad i å skrive og får brukt skrivegleden i musikken. Jeg har lyst til å skrive flere bøker også, men nå er det Corny som har all fokus.

I år utkommer det fire bøker om Corny, men Lyng røper at hun har planer og drømmer om at det skal bli «mange, mange flere»:

– Det er så mange temaer og opplevelser som er viktige for barn, sier hun.

– Hvilke tema føler du det er spesielt viktig for deg å formidle til barn gjennom dette prosjektet?

– At alle følelser er velkomne og at barna er gode nok, akkurat sånn som de er.