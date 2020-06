Lillehammer-sjefen fornøyd likevel

- Noe av det digitale skal vi kanskje ta med oss, sier Marit Borkenhagen i Norsk Litteraturfestival, som måtte leve uten festivalstemningen og kjempe mot godværet.

I pinsehelga var det litteratur, foredrag, samtaler og opplesinger i alle kanaler. NRK 2 hadde lange sendinger, festivalen selv strømmet og P2 var med på laget. Nordens største litteraturfestival måtte kutte ambisjonen da corona kom og lage et alternativ til mylderet i mjøsbyen.

– Vi er veldig fornøyde med at det ble så mye festival og at den har vært tilgjengelig for så mange. Hvor mange som har sett på, vet jeg ikke, men vi har oppnådd målet vi hadde for en festival som var truet av avlysning. NRKs profesjonelle produksjoner har inspirert oss. Programmene vil være tilgjengelig i ettertid, og vi skal fortsette å løfte dem frem.

– Været var ikke på festivalens side?

– Det ble nok fristende for mange å være ute. Hva det har betydd, er usikkert, men jeg vil anta det er færre enn hvis været hadde vært dårlig. Selv hørte på P2-sendingen ute i hagen 2. pinsedag og radio er noe som mange tar med seg ut.

Savner det sosiale

– Hva savnet du mest?

– Helt klart det å kunne møtes rundt disse opplevelsene og bidra til at festivalen er en møteplass. Forfatterene gjør jobben sin, men får nok enda større personlig utbytte i møtene med kolleger og lesere på festival på Lillehammer. Faglig og sosialt, det er det det vi savner. Formidlingen er jo like sterk, og kanskje sterkere fordi vi når bedre ut?

– Hva av årets digitale versjon blir med til neste års festival?

– For tidlig å si, men vi må tenke på hvordan vi kan kombinere det digitale og fysiske. På facebook har festivalen fått mange tilbakemeldinger at vi må fortsette med dette, også fra folk som har vært der flere ganger og som har fått med seg mer i år enn ellers.

Tror på 200 tilskuere

– Hva skjer med Pegasus-festivalen som skal arrangeres etter skolestart?

– Per nå vet vi at vi sannsynligvis kan samle 200 personer. Det er vårt utgangspunkt for hvor vi er i september – eventuelt er det enda bedre. Med 200-500 tilskuere får vi gjort masse. Pegasus er et stort arrangement der pågangen er enorm.

– Det er lenge til Sigrid Undset-dagene i november?

– Ja, og vi kan gjøre ting der på arenaer hvis maks antall tilhørere er 200. Arrangementet er ikke ferdig planlagt. Kan hende lager vi forstilling i Maisalen på Lillehammer hvis tallet er 500 på det tidspunktet. Jeg håper at alle kulturarrangører har det litt lettere i november enn det har vært denne våren, sier Marit Borkenhagen.