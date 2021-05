Den nye forfatterrollen

– Fortellingen om forfatteren som bare sitter alene og skriver gjelder ikke lenger. Innholdet i arbeidet er blitt mer omfattende og krevende, sier Tore Renberg.

– Verden ser helt annerledes ut i dag enn da jeg debuterte på 1990-tallet, sier Tore Renberg, i det ferskeste nummeret av Bok & samfunn, hvor tema er «Forfatter 2021» – altså hvordan forfatterrollen har endret seg og hvordan forfatterlivet arter seg i dag.

Den prisbelønte og populære 49-åringen savner noe av «det som var» og gleder seg over «noe av det som er kommet til». Men framfor alt konstaterer han at livet som forfatter arter seg helt annerledes enn det som møtte ham for 26 år siden, den gangen han entret den litterære scenen med kortprosaboka Sovende floke.

Kulturredaksjonene bygges ned

– Fra jeg debuterte og fram til rundt 2010 handlet jobben min stort sett om å skrive en bok, dra til Oslo rett før lanseringen og bli intervjuet av en rekke journalister. Jeg var vant med en ganske heftig lansering, men alt det forsvant med nedbygginga av medienes kulturredaksjoner, sier Renberg og innrømmer at han «savner tida med aviser».

– Interessen for lesing har jo ikke forsvunnet, men i de redaksjonelle mediene er den kvalifiserte samtalen om litteratur blitt kraftig redusert. Det synes jeg er trist.

Det synes også Tom Egeland. Han presiserer at han selv er blant de privilegerte som får spalteplass, men at virkeligheten er en helt annen for svært mange forfattere:

– Med færre journalister som dekker litteratur er kampen om spalteplass blitt ekstrem. Og bare de færreste forfattere har bøker som er så spesielle at de kan forvente oppmerksomhet. De fleste må i stedet bare konstatere at de ikke slipper til.

Strømme og drømme

Dermed seiler sosiale medier opp som en stadig viktigere parhest med de tradisjonelle mediene. Det er slett ikke den eneste større endringen i forfatterhverdagen. Bok & samfunns temanummer tar også for seg en rekke andre aspekter, som mediers krav om at forfatteren «gir av seg sjøl» og ikke bare forteller om boka, om forfatteren i den nye lydbok- og strømmevirkeligheten, forfatteren som live-artist på de mange festivalene og litteraturscenene som har poppet opp, om sjangertilnærmingen hos skrive-utdanningene, forholdet til forlaget, nye publiseringsmåter, debutant-virkeligheten i 2021, og drømmen om internasjonal suksess – for å ha nevnt et knippe temaer.

Bok & samfunns temanummer vil også bli fulgt opp av en artikkelserie her på Bok365 videre fremover mot sommeren.