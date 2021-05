Islands krimdronning Yrsa Sigurdardóttir går til Strawberry Publishing

– Jeg ser veldig fram til mitt kommende samarbeid med Strawberry Publishing i Norge. Jeg tror deres energiske team og fantastiske liste av krimforfattere vil være en fantastisk utgangspunkt for mine kommende bøker og at vi sammen vil tilby norske krimelskere noen jævlig gode og skremmende bøker de kommende årene, sier forfatter Yrsa Sigurdardóttir.

Sigurdardóttir debuterte som krimforfatter i 2005 med den første boken i serien om Thóra Gudmundsdóttir. Yrsa ble nominert til Glassnøkkelen i 2011 med thrilleren Jeg vet hvem du er og med thrilleren DNA i 2014. Sistnevnte ble kåret til beste islandske krimroman i 2014, og i 2015 ble hun tildelt Petrona Award for Dødsskipet. Bøkene hennes er oversatt til over 30 språk.

– Yrsa er en fantastisk forfatter som vi skal bygge videre i det norske markedet gjennom en kombinert satsing digitalt og på papir, slik vi har gjort med Katrine Engberg som nå dominerer bestselgerlistene, sier administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing AS.

– Gitt meg våkenetter

Sigurdardóttir som tidligere har vært utgitt på Kagge forlag i Norge blir nå en del av den etablerte krimporteføljen til Strawberry Publishing med forfattere som Jørn Lier Horst, Tom Egeland, Unni Lindell, Eystein Hanssen, Camilla Läckberg og Katrine Engberg i stallen.

– Yrsas kraftfulle, og ofte grufulle, krim fra Island er blant bøkene som har gitt meg flest våkenetter de siste årene. Hun er et fremragende tilskudd til Strawberry publishing’ liste av dyktige krimforfattere, og en forfatter det skal bli en fornøyelse å samarbeide med. Sammen skal vi sørge for at enda flere norske lesere får øynene opp for hennes usedvanlig spennende kriminalromaner. Sier sjefredaktør for skjønnlitteratur i Strawberry Publishing, Anne Fløtaker.

Del av digital satsing

Sigurdardóttir er en del av den digitale satsningen til Strawberry Publishing hvor formålet er å gjøre litteratur tilgjengelig i alle flater og til alle tilbydere. I løpet av de neste årene vil en rekke lydbøker fra Sigurdardóttir bli tilgjengelig for norske lesere på strømming.

Den første utgivelsen fra Strawberry Publishing og Yrsa Sigurdardóttir er ventet utgitt i 2022.