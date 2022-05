Demokrati-dystopi på topp

TOPP 10 DOKUMENTAR, SAMFUNN OG HISTORIE: Janne Haaland Matlarys ferskeste bok har fått mange lesere.

«Jeg skriver denne boken fordi jeg mener at disse indre problemene nå er blitt så store her i Vesten at de har direkte innvirkning på vår rolle i verden. Vi fjerner oss mer og mer fra det menneskesyn som ligger til grunn for demokratiet og for den demokratiske borger – rasjonell evne, likhet og frihet» Dette sitatet fanger essensen i Janne Haaland Matlarys liste-topp Demokratiets langsomme død (Kagge), skal vi tro BOK365-anmelder Kjell Solem, som beskriver boken hennes som en dystopi om våre vestlige demokratier.

På de neste to plassene følger Lena Lindgrens Ekko (Gyldendal) og Tinashe Williamsons Håndbok for unge antirasister (Cappelen Damm).

Listen er sammenstilt av BOK365, basert på tall fra Bokhandlerforeningen over faktisk salg i bokhandel januar – mars 2022. På mobil leses listen best i landscape/breddeformat.

Topp 10 dokumentar, samfunn og historie – januar – mars – 2022

Forfatter Tittel Forlag 1 Janne Haaland Matlary Demokratiets langsomme død Kagge 2 Lena Lindgren Ekko Gyldendal 3 Tinashe Williamson Håndbok for unge antirasister Cappelen Damm 4 Ingar Sletten Kolloen Nå må vi tåle alt Gyldendal 5 Halvor Folgerø Vestlandsvegar Samlaget 6 Hans Olav Lahlum Historien om Vinter-OL: Bind 2 Cappelen Damm 7 Simen Sætre Den nye fisken Spartacus 8 Asbjørn Jaklin Flukten med Norges gull Gyldendal 9 Hans Olav Lahlum Historien om Vinter-OL: Bind 1 Cappelen Damm 10 Gaute Brochmann Skolevegringsmysteriet Cappelen Damm