Gutta til Klopp i topp

Ragnhild Lund Ansnes skriver om både Klopp og Trent Alexander-Arnold (bildet) i boken som går inn på sølvplass på Barneboklista.

– Jeg har i mange år tenkt at jeg skal skrive ei bok for unge lesere om Liverpool før jeg gir meg som fotballforfatter. Jeg brenner for god historiefortelling om tema som interesserer ungene for å generere leselyst, forteller Ragnhild Lund Ansnes.

Og da coronapandemien stengte ned England, fikk Ragnhild endelig tid til å realisere prosjektet. Verdens beste Liverpool (Stenersen) er hennes femte bok om fotballaget, og går inn på andreplass på Barneboklista for generell litteratur (se lenger ned i saken).

– Jeg har fått så mange hyggelige tilbakemeldinger fra både barn og voksne som takker meg for at de endelig har mestret å lese ei bok fra perm til perm. Og gleden er derfor stor når så mange kjøper og leser «Verdens beste Liverpool.» Derfor er dette en bok for alle aldre, men altså tilrettelagt for at også de yngre leserne skal henge med.

– Hvordan endte du opp med å bli akkurat Liverpool-supporter?

– Jeg jobbet tre år i supportermiljøet til Liverpool-fansen for å skrive min debutbok, Liverpoolhjerter (2010) og i den perioden ble det mange reiser til Liverpool og kamper på Anfield og på bortekamper med Liverpool. Jeg intervjuet også alle nordmenn som har spilt på Liverpool, Liverpool-legender og kjente profiler i det norske samfunnet som er begeistret for Liverpool og ildsjeler i den norske suporterklubben til Liverpool (LFCSCN), den største supporterklubben i Norge. På veien gikk jeg fra objektiv journalist til nyforelsket fotball-fan.

Samhold og solidaritet i Pool

– Er det noen spillerhistorie som gjorde spesielt inntrykk på deg?

– Ja, flere av dem. Jeg ble litt blåst av banen hvor mye motstand alle de største profilene på det beste Liverpool-laget i historien har møtt på sin vei. Tror likevel at historiene til Alisson Becker, Sadio Mané og Mohammed Salah gjorde aller mest inntrykk. Mohammed Salah og Sadio Mané vokste begge opp i landsbyer som ikke hadde fotballtilbud på det nivået de var på, og der fattigdommen var stor. Hvordan Salah pendlet opptil 10 timer hver dag, fem dager i uka, fra han var 14 år for å trene og spille kamp. Og hvordan Mané mistet sin far da han bare var sju år gammel, og der alle måtte jobbe på jordene, der fotball var mangelvare og grapefrukt ofte ble ballvikar og der det å drømme om en fotballkarriere var fullstendig bortkastet i følge familien. Manés historie om å rømme hjemmefra og senere flytte alene til iskalde Frankrike i januar viser en enorm dedikasjon og drivkraft for å følge drømmen.

– Skiller det sosiale engasjementet og lagånden i Pool seg fra andre engelske toppklubber?

– Ja, jeg mener det. Liverpool FC er en av verdens største fotballklubber og har «You’ll Never Walk Alone» som sin klubbsang. Liverpool by så vel som fotballklubb er bygd på solidaritet. Dessuten har klubben et ekstra sterkt samhold etter å ha blitt rammet av to av de største katastrofene i moderne historie (Heysel- og Hillsborough-tragedien.)

– Hva vil du leserne skal ta med seg fra boken?

– Jeg vil at leserne skal bli minnet på at mye er mulig om man ikke gir seg. Om man er villig til å legge inn tiden og innsatsen det krever for å nå sine mål, og at man ofrer hyggelige, sosiale hendelser på veien mot drømmen, og at det er opp til deg selv og ditt indre driv om du lykkes eller ikke: Drømmer du om å bli ballettdanser, jobbe i NASA, vil starte ditt eget klesmerke eller spille for Liverpool Football Club. Ingen må fortelle deg at det er en uoppnåelig drøm eller et tullete mål: Det er du selv som bestemmer.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Barneboklista for skjønnlitteratur – Uke 40-44 – 2020

Forfatter Tittel Forlag 1 Maja Lunde / Lisa Aisato Solvokteren Kagge 2 Jørn Lier Horst Operasjon Rød sløyfe: Detektivbyrå nr. 2 Canoa 3 Ole A. Sivertsen Rampenissens julekalender Filiokus 4 Bjørn F. Rørvik Bukkene Bruse drar til Syden Cappelen Damm 5 Bobbie Peers Sentrifugalkatastrofen Aschehoug 6 Bjørn Sortland Mission 1: Rio de Janeiro: Johnny 777 Vigmostad & Bjørke 7 Sam Taplin Lyder i skogen Gyldendal 8 Frode Øverli Frida og jakten på nesehårene Egmont 9 Malin Falch Kråkesøstrene: Nordlys: 3 Egmont 10 Gulraiz Sharif Hør her'a! Cappelen Damm 11 Jørn Lier Horst Jakten på den siste dinosauren: Detektivbyrå nr. 2 Canoa 12 Andy Griffiths Gutta i trehuset med 130 etasjer Fontini 13 Malin Falch Stjerna: En historie fra Nordlys Egmont 14 Kristoffer C. Karlsen Bokstavene Aschehoug 15 Neville Astley Peppas eventyrboks Gyldendal 16 Ida Jackson Brillebjørn blir storebror Gyldendal 17 Siri Pettersen Jernulven: Vardari: 1 Gyldendal 18 Jessica Townsend Hulfeber: Jakten på Morrigan Kråkh: Ingenlund: 3 Vigmostad & Bjørke 19 Odin Helgheim Fenrisulven: Ragnarok: 1 Egmont 20 David Walliams Ismonsteret Aschehoug

Barneboklista for generell litteratur – Uke 40-44 – 2020

Forfatter Tittel Forlag 1 Victor Sotberg Bare Victor Gyldendal 2 Ragnhild L. Ansnes Verdens beste Liverpool Stenersens 3 Craig Glenday Guinness world records 2021 Vigmostad & Bjørke 4 Stéphanie Couturier Følelsene: Seks små bøker om store følelser Fontini 5 Yuval Noah Harari Sapiens: Menneskehetens begynnelse: En tegnet historie Cappelen Damm 6 Min lille ordbok Gyldendal 7 Astrid N. Almaas / Kirsten H. Resaland Helt ærlig Cappelen Damm 8 Anna Fiske Hvordan begynner man på skolen? Cappelen Damm 9 LOL: Høstens skumleste vitser! Cappelen Damm 10 Min lille dyrebok Gyldendal 11 Julequiz: For barn: 6-12 år Zeppelin 12 Rachel Firth Dinosaurene: Utbrettsbok Gyldendal 13 A-S. Thomassen / T. A. Vikstvedt Barnas julenøtter Gyldendal 13 Vilde Vollestad Hva er greia med meg - og deg og alle andre? Gyldendal 15 Katie Daynes Hvorfor må jeg pusse tenner? Gyldendal 15 Sam Smith Solsystemet Gyldendal 17 Emily Bone Havets hemmeligheter: En klaffebok Vigmostad & Bjørke 18 M. Tuft / A.M.H. Pirolt En grønn tråd: Søm, redesign og gjenbruk Gyldendal 19 Kule dyr: Ta og føle på Gyldendal 20 D for dyreunger Gyldendal