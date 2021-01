Deichman Bjørvika er Årets bibliotek

Deichman Bjørvika ble i dag tildelt prisen for "Årets bibliotek 2020".

– Biblioteket kunne endeleg opne 18. juni i fjor og frå den dagen trykte byen biblioteket til sitt bryst. Covid-19-pandemien har sett nokre grenser for kor mange som kan vera der og kva aktivitet det er rom for, men likevel er oppstarten imponerande. Vi ser korleis bygget kan brukast, både til bøker, andre media, aktivitet, folkeverkstad, musikkstudio, møtelokale, servering – rett og slett ein møtestad for folket, seier leiar Vidar Lund i Norsk Bibliotekforening.

I dag blei Deichman Bjørvika tildelt prisen «Årets bibliotek 2020». Biblioteksjef Knut Skansen og avdelingsdirektør hovedbibliotek, Merete Lie, tok imot prisen.

– Jeg er takknemlig, stolt og veldig glad – over at Deichman Bjørvika får landets gjeveste bibliotekpris på selveste bursdagen vår, sa Skansen, og la til:

– Dette prosjektet har tatt tid. I 2009 besluttet Oslo bystyre å velge prosjektet Diagonale, tegnet av Lund Hagem arkitekter og Atelier Oslo. I 2014 startet byggearbeidene – og 6 år sendere stod biblioteket ferdig. Vi tror at et bibliotek først og fremst er et opplysningsprosjekt, et demokratiprosjekt og et sosialt hus som skal gjøre liv, samfunn og byer mer robuste og skape mer livsglede.

Overveldende respons

– Responsen har vært overveldende, og vi har opplevd det vi ikke engang kunne drømme om, å drive et bibliotek, med lange køer på utsiden, hver dag, sa Merete Lie, avdelingsdirektør hovedbibliotek i Deichman. Hun legger til:

– Og det er lånerne som avgjør hvor godt biblioteket er. Vi gleder oss til å åpne opp flere av bibliotektjenestene som vi ennå ikke har tatt i bruk, vi gleder oss til et nytt år, vårt første hele driftsår, og jeg er på vegne av alle de ansatte skikkelig glade for å ha denne gjeve prisen i ryggen når vi gyver løs på å løfte det nye hovedbiblioteket videre. En stor takk til alle medarbeiderne på hovedbiblioteket og til alle lånerne som bruker oss, dere har æren for denne prisen! la Lie til.

– Oslofolk har redefinert sitt forhald til biblioteket

– I juli og august 2019 hadde hovudbiblioteket på Hammersborg 49.000 besøk. I same periode i 2020 hadde Deichman Bjørvika 387.000 besøk, trass i at covid-19-tiltak reduserte kapasiteten. Deichman Bjørvika har òg hatt 74 % auke i utlånet sett i høve til 2019. Desse tala seier noko om at biblioteket blir brukt på ein annan måte enn før, og at oslofolk har redefinert sitt forhald til biblioteket, seier Lund.

Han har også leia årets bibliotek-juryen med Hildegunn Hestnes, seksjonsleder Trøndelag fylkesbibliotek (fjorårsvinnar), stortingsrepresentant Trine Skei Grande, direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid og samfunnsdebattant, student og forfattar

Sumaya Jirde Ali.

Fem bibliotek blei med til finalerunden. Dei andre nominerte var:

Haugesund Folkebibliotek

Meieriet bibliotek, Vestvågøy

Tromsdalen bibliotek

Universitetsbiblioteket i Stavanger