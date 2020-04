Debuterer som tegneserieskaper

Hans Jørgen Sandnes illustrerer mest for andre forfattere. Men nå debuterer han med sin helt egen tegneserie; Krypto.

Hans Jørgen Sandnes er illustratør, animatør og tegneserieskaper. Han er kanskje mest kjent for illustrasjonene i Jørn Lier Horsts Detektivbyrå nr. 2, men han har også illustrert en rekke andre bøker, som Alf Prøysens Sirkus Mikkelikski, Anne-Cath. Vestlys Mormor og de åtte ungene, og Maja Lundes Navnebringeren. Denne våre debuterer han som tegneserieskaper, med Ned i dypet – den første boken i hans nye serie Krypto.

Forfatter: Hans Jørgen Sandnes

Aktuell med: Ned i dypet (Gyldendal)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Jeg har hatt karakterene Bernard og Ophelia i hodet lenge, og da Gyldendal inviterte meg til å gjøre en tegneserieroman fikk jeg mulighet til å sende disse to ut på eventyr. For meg er personene i denne boka sprell levende, og alle har dype hemmeligheter. Dermed ble dette en historie om å dykke ned i dypet, på jakt etter hva som skjuler seg under overflaten.

– I tillegg liker jeg å leke og eksperimentere, og her var det plutselig en mulighet til å dikte opp sjømonster og tegne med ekte blekksprutblekk!

– Tre barnebok-favoritter:

– Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren. Egentlig alt av Lindgren.

– Mats og Emil graver et hull av Mac Barnett. En av de bildebøkene vi har lest aller mest for barna våre, og som på en fantastisk måte utnytter bildebok-mediet.

– Eggemysteriet av Carl Barks. Det legendariske tegneserieeventyret der Donald finner firkantede egg i Gufsedalen (eller Plain Awful som den heter i originalen).

– Sjekk ut:

– En liten bok om kjærlighet av Ulf Stark. En poetisk liten bok som alle bør få med seg. I tillegg vil jeg trekke frem Tegn serier! av Tore Strand Olsen. Inspirerende og lærerikt for alle med en serieskaper i magen.

– Hvordan jobber du?

– Jeg liker å holde meg til stramme rutiner, og setter meg i studioet kl 07 hver morgen. Så tegner jeg uforstyrret til kl 10, før jeg sjekker mailer, går i møter og tar lunsj. Kl 12 forsøker jeg å sette meg til tegnebordet igjen og jobber til fire-fem.

– Rent kreativt, tenker jeg best med blyanten. Så jeg skisser på papir, og skriver synopsis samtidig. Når alt er planlagt, tegner jeg ut hver bokside før den scannes inn og rentegnes digitalt. I studioet vårt, Sandnes Media, deler vi på oppgaver som å fargelegge, sette opp boksider og designe scenografier, logoer og tekster. Så det er litt som en filmproduksjon i miniatyr.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Pappaen og havet. Tove Jansson er som mørk sjokolade: jo eldre jeg blir, jo bedre liker jeg det.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Jeg leste mye, og da jeg gikk i sjette klasse fikk jeg Hobbiten av onkelen min. Jeg husker han sa: «Denne må du lese. Og dersom du liker den, finnes det et enda større eventyr du kan fortsette med». Han fikk rett, og Hobbiten var nok den første boka jeg kunne lukte, høre og føle på kroppen, og som var så lang at jeg kunne leve i den en stund.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Det er to, egentlig: Danny og faren hans, i Danny og den store fasanjakten. Skulle gjerne sittet i den gamle sirkusvognen og sydd sovemiddel inn i rosiner sammen med dem.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Oksen Ferdinand kanskje? Sitte under en korkeik og tegne.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Eselører eller andre tegn på at den er lest igjen og igjen.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– De syv hav med Pippi, selv om vi rett før corona-krisen booket familietur til Harry Potter i London.