Protesterer på corona-honorar

Digitale arrangører av alle slags har tatt over kulturarenaen. Camilla Otterlei har protestert kraftig mot egen kommune. Forfattersentrum oppdaterer takstene.

Camilla Otterlei debuterte i 2004, har ni utgivelser på sin cv, og må sies å være nokså erfaren når det gjelder arrangementer.

Var det ingen i Drammen kommune, Byen vår Drammen eller Drammens Tidende som stilte seg sjøl spørsmålet: Er det rett å be kunstnere stille til dugnad i koronatida? spurte hun i et innlegg i Drammens Tidende 12. april, og hun har fått svar. Det er hun ikke helt fornøyd med. Men først det første:

– Gratis tannlege? Elektriker?

– Det er forskjell på at kunstnerne sjøl drar i gang dugnad og at kommunale aktører, profiterer på det i form av trafikk og klikk. Lokalavisa, kommunen, altså de største maktaktørene i byen, står bak. Jeg tror ikke de ville aldri bedt en elektriker eller tannlege om å fikse noe gratis, så hvorfor er det greit å be hardt rammede kunstnere? Drammen ble Årets kulturkommune 2019. Det kan de ikke stå inne for, sier Otterlei til bok365.

– Kommunen kunne glatt hostet opp en sikkerhetssum, som kunne gitt en grunninntekt, det hadde vært lett å gjøre dette ryddig. Vi har ikke råd til å si nei til å bli gatemusikanter på en god scene når alt annet er avlyst og alle inntekter bortfaller.

Kontraktsmessig mener Otterlei også at det er en vei å gå:

– Drammen var tidlig ute og hadde gode intensjoner med å gi kunstnerne en scene, men ønsket å streame og la det ligge tilgjengelig for innbyggerne. Det er ingen begrensning på denne, for eksempel «til corona tar slutt» og verden blir vanlig igjen. Det burde vært regulert i kontrakter på at det ikke skal ligge ute lenger enn så og så, ikke «til evig tid».

– Må be om grunnhonorar

– Hva er din oppfordring til kunstnere i Drammen?

– Jeg mener jo at de er nødt til å be om et grunnhonorar for det de gjør. Hvor solidarisk er dette? Hvem er med på dugnaden? Det er i alle fall ikke arrangørene. Kunstnerne kunne nok gått med på noen skarve tusenlapper i bånn slik at det er noe mer enn koppen på gata.

– Arrangørene har hatt alle muligheter til å reversere dette i løpet av ukene som har gått, men det har ikke skjedd. Når de skal evaluere, må de se på om det ble som de hadde tenkt. Tror at de ville tenkte seg om hvis de skulle gjøre en gang til sier Camilla Otterlei.

– Skal få betalt av publikum

– Vi har den største respekt for de synspunktene hun fremmer. Hun har helt rett i at det ikke er rettferdig å be kunstnere, artister og utøvere om å stille opp gratis når de er blant de gruppene som er hardest rammet av koronakrisen, svarer Tom Søgård, på vegne av KulturAid-samarbeidspartnerne. Disse er:

– Målet med KulturAid Drammen er ikke, som Camilla Otterlei skriver, å be artister stille opp uten betaling for at publikum skal få gratis konserter og kulturopplevelser, men at de som er med skal få betalt fra publikum, akkurat slik det pleier å være på konserter og de fleste kulturarrangementer, skriver Tom Sørgård i sitt innlegg.

Skal, skal ikke…

«FORFATTERE og andre i bransjen: Er invitert til et digitalt bokbad på SKYPE. 25 minutter. Det er ikke betalt og kommer til å være tilgjengelig på nettet etterpå. Jeg vet dette er blitt diskutert her før, og lurer på hva dere andre mener om et sånt tilbud. På den ene siden vil man jo gjerne nå ut til folk og få litt oppmerksomhet rundt forfatterskapet – men på den andre siden ….»

– Skal så innmari ikke! roper Ingvild Herzog i telefonen. Hun er daglig leder i Forfattersentrum og har måttet svare på mye de siste ukene.

– Vi oppfordrer folk til å ikke delta hvis det ikke er honorar. Å jobbe gratis, er et selvskudd. Du er ikke grei lenger, du ødelegger for litteraturen på sikt. Men flere arrangører går fra blind dugnadstanke til å se poenget.

Til Otterleis utspill sier hun:

– Dette er en gjentagende problemstilling, dette at folk blir bedt om å jobbe gratis. Og det er en merkelig mangel på forståelse på dette fra Drammen.

Skryt til bibliotekene

– Bibliotekene har vært skikkelig kule. De har hanket seg bra inn etter litt spagat i begynnelsen. Det har vært så mange nye spørsmål å ta stilling til. Opphavsrett, tilgjengelighet. Hva mener NAV? Regjeringen? Jeg er blitt skikkelig god på regjeringens tiltakspakke, sier Herzog.

Hun ser nedgang i nye innmeldte oppdrag og skjønner at det røyner på nå utover mot mai.

– Hva slags problemstillinger må dere ta fatt i fremover etter den første tidens lærdom?

– Vederlag for bruk av tekst. Vi ha en slags form for TONO-ordning. Vi må få på plass ordninger som gjør at forfattere har råd til å skrive. Nummer to: En eller annet form for corona-stipender. Vi ber departementet om å vurdere det som en løsning.

– Hva med den kulturelle skolesekken?

– Vi må kunne bruke plattformene elevene er på for å formidle litteratur ut. Det vil bli en utfordring, det er jo ikke gitt at ting ikke stenger igjen, og da må vi være enda mer klare enn vi var nå.

Forfattersentrum oppdaterer

Nå har foreningen lagt ut nye satser for opptredener i digitale arrangementer. Når det gjelder opplesning av egen tekst, er det slik:

«Minstehonorar (pr tekst, for kortlesing 2 800 kroner, maks en halv time, eventuelt 3 800 eller mer, for maks en time) skal det leses flere kapitler bør det avtales ekstra, men dette er utgangspunktet.»

Hvis andre skal lese en forfatters tekst, skal forfatters alltid spørres på forhånd og kan tillate seg å si nei. Der står det også hvor lenge videoer og opptak bør og kan ligge ute

Forfattersentrum har også coronasatser for bokbad, samtaler, diskusjoner og annet forfatterarbeide.