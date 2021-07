LYRISK: I dag er Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som igjen ble flittig brukt under ukas minnemarkering av terroren for ti år siden.

For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var Nordahl Grieg (1902-1943) en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Men han hadde også mykere sider og pensler. Tenk bare på et dikt som Aftensang om våren:

Det var en deilig, deilig dag,

men tenk nå er den over,

og alle som er riktig snill`,

de ligger nå og sover.

Og himlen som var blid og

blå med mange tusen smil i,

begynner først å le igjen

en gang i morgen tidlig.

Griegs mest kjente diktsamling er gjerne Norge i våre hjerter (dikt, 1929). Fra denne henter vi et ømt sommerdikt om ungdommelig forelskelse.

Cykkelstyret

Det glittrer blankt i et cykkelstyre.

Nu er det juni og heggeduft.

Og unge jenter har tynde tøier

imellem sig og den lyse luft.

De går på veien med hver sin cykkel.

I taushet vandrer de, to og to.

Men bak dem driver de unge gutter

i søndagsblådress og brune sko.

Og de blir motige: Lån mig cyklen!

Det får de lov til, de unge mænd.

Blå dresser suser langs hvite hegger.

Så får hun cykkelen sin igjen.

Men nu går gutten ved hendes side,

hans djerve plan er blitt kront med held:

han holder taket i cykkelstyret!

Og rundt omkring er det junikveld.

Og hendes hånd er på andre siden,

den gjør et kjærtegn, en liten sving:

vi går og holder i noget sammen!

Og begge later som ingenting.

De går på veiene ganske tause,

med hjertet fyldt av hvad begge vet,

mens næven knuger det blanke nikkel.

O cykkelstyre. O kjærlighet.