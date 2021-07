Blomster til Frode Øverli

Bergen-poeten Lisbeth Skogseth (f.1966) er fra Fyllingsdalen, sydvest i Bergen. Hun skriver likevel på nynorsk. Dette fordi hun har sterke røtter på nordvestlandet.

Etter å ha jobbet som pilot i SAS i 27 år har hun satt flyet på bakken og etterutdannet seg til barne- og ungdomspedaagog. Hun har med dette arbeidet for barnevernet i Bergen, men bruker også mye tid til sitt nye kall som poet.

De to første diktsamlingen: Sart poesi og sosialrealisme,samt Frekke dikt og humoristiske epos kom i mars i fjor. Nå jobber hun med to nye.

– Hvor tilbringer du ferien, Lisbeth?

Jeg tilbringer alltid sommeren i Norge og i hovedsak på et småbruk i Refvik utenfor Måløy.

Der er det alltid noe som må repareres så det pleier å være en relativt aktiv ferie.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Bading, is, musikk, fisketurer, bål, god mat, fjellturer og sosialt samvær med familie og venner. En god bok er viktig å ha når regnet setter inn på Vestlandet.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Jeg skriver helst bøker og leser i hovedsak for å få inspirasjon. Rupi Kaur sine bøker, på engelsk, har inspirert meg veldig i formen hun bruker til å formulere seg.

Jeg har ventet lenge i kø på biblioteket på Solen, min far av Nils-Aslak Valkeapää. Den trykkes ikke lenger og jeg gleder meg til å få låne den. Ellers ser jeg fram til å slappe av og kose meg med å lese En tilfeldig nordmann av Lars Saabye Christensen.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

Tittelen vil bli «En eventyrlig reise».

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Jeg velger mailsjekking fra stranden.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

På mitt bord vil det da være krabbe, kamskjell, reker og hjemmelaget fiskesuppe. Jeg vil servere en tørr Riesling til. Etterpå blir det rabarbrapai og vaniljeis til dessert.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Øverst på gjestelisten står Barack Obama. Jeg synes han er en flott person og tror det hadde vært spennende å snakke med ham. Hvis han melder forfall i siste øyeblikk kan hans kone Michelle få komme.

– Ditt beste ferieminne?

Et veldig godt ferieminne fra i fjor var med min gode venn Sigmund. Vi dro garn sammen i Refvik en vakker morgen. Det var vindstille og solen glitret i havet. Helt magisk.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Frode Øverli fortjener blomster. Han sprer utrolig mye glede og latter med bøkene sine. I tillegg er han et veldig godt menneske.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Jeg ville straks sørget for at det ble mer sang i barneskolen. Det er godt for så mye. Vokabular, samhold, kultur osv. Jeg er vokst opp med mye sang både hjemme og på skolen. Dette har betydd mye for min skriving.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

Gleder meg til å lese at de store bokhandlerkjedene har fått en egen avdeling der de fremmer lokale forlag og spennende bøker fra mitt distrikt.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

Kanskje dere kunne stilt meg et klimaspørsmål? Jeg tror det er viktig at vi alle prøver å bidra. Hvis mange små mennesker, på mange små steder, gjør mange små endringer,- da kan store ting skje.