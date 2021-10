Corona-sprik i bokomsetningen

FRANKFURT: Kjempeløft i bokomsetningen i Japan og Italia – kollaps i Tyrkia og Brasil, viser 2020-fasiten.

Corona-pandemien har hatt svært ulik innvirkning på bokmarkedene verden over, viser tallene fra Publishing Industry Report, som ble presentert under Frankfurt-bokmessen i dag. Rapporten er utarbeidet av World International Property Organisation i samarbeid med den internasjonale forleggerforeningen IPA. Forleggerforeninger fra mer enn 50 land har levert data til undersøkelsen.

Mens markeder som Japan (+ 10,7 %), Italia (+ 8,6 %) og Norge (+ 4,2 %) har fått solide løft, har Tyrkia (- 31,6 %), Brasil (- 19,8 %) og Sverige (- 7,3 %) måtte tåle en alvorlig trøkk, ifølge rapporten. Tallene spriker altså voldsomt.

Færre utgivelser

Hva rapporten imidlertid tydelig viser for landene som rapporterer omsetning per salgskanal, er at det digitale skiftet skyter fart for alvor. I et stort bokmarked som det britiske kom to av tre pund (68,6 prosent av omsetningen) fra online-kanaler i fjor. Samtlige 19 land som rapporterer fordelt på format melder om økt digital-andel.

Rapporten viser at pandemien med stor sannsynlighet påvirket antallet bokutgivelser i negativ retning. To tredeler av de 27 landene som rapporterer antall utgivelser år for år, melder om en nedgang i fjor. Verst var det i Spania, hvor det ble utgitt 12,8 prosent færre titler.