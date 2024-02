Byrådet i Bergen vil ikke ha Jon Fosses plass

Festplassen i Bergen blir ikke omdøpt til Jon Fosses plass, hvis byrådet får bestemme.

Bakgrunnen er blant annet at det ikke er praksis å oppkalle gater og plasser etter levende personer, samt at det ble vedtatt i bystyret i 2021 at man helst bør gi gater og plasser navn etter kvinner en stund framover, skriver Bergensavisen.

Det er to politikere fra Senterpartiet som har foreslått at den nobelprisvinnende vestlendingen får oppkalt et sted etter seg i Bergen. I utvalget for miljø og byutvikling har byutviklingsbyråd Christine Kahrs (H) gjort klart sitt standpunkt.

– Byrådet hyller Jon Fosse og hans betydelige innsats, og mener at Nobelprisen i litteratur er en vitnesbyrd om hans enestående talent og bidrag til verdens litterære arv. Samtidig vil ikke vi anbefale at en gate blir oppkalt etter Jon Fosse på nåværende tidspunkt, skriver hun i saksdokumentene.

Hun peker også på at en levende persons omdømme kan endre seg med tiden.

Senterparti-politikerne håper fortsatt at forslaget blir vedtatt i bystyret.