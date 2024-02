Veteran tilbake i bransjen

Gunhild Nohre-Walldén er tilbake i forlagsbransjen som ny salg- og markedssjef i Res Publica.

Etter noen år i skoleverket, ble lengselen etter å jobbe med salg og markedsføring av bøker for stor. Gunhild Nohre-Walldén er tilbake i forlagsbransjen som ny salg- og markedssjef i Res Publica.

– Jeg trives svært godt i læreryrket, men jeg har savnet å jobbe med formidling av fag-, forsknings- og debattbøker, så dette var en jobbmulighet jeg ikke kunne la være å søke på, sier Nohre-Walldén.

Hun har lang erfaring fra Norli, Pax og Universitetsforlaget.

– Gunhild har viktig og relevant erfaring i arbeidet som må til for at samfunnsaktuelle bøker skal bli synlig i markedet – både til bokhandlerkjedene gjennom sentralinnkjøp og markedskommunikasjon på nett og medieomtaler. Hun har et stort samfunnsengasjement, og har blant annet deltatt offentlig i skoledebatten – et engasjement som passer forlagets profil. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med henne, sier forlagssjef Gerd Johnsen.

Hun ser frem til å få den nye medarbeideren på plass i forlagskontorene 2. mai.