Gyldendals Camilla Bruseland tilbringer sommeren i den sørlandske skjærgården, med selvfanget sjømat. Her lader hun batteriene til høsten og fagfornyelsen.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Den skal stort sett tilbringes i hjemtraktene, det vil si i skjærgården i Farsund og på heiene i Kvinesdal – det er lenge siden jeg har tilbragt mange uker der i strekk, så det ser jeg frem til.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Jeg skulle vært en uke i Hellas i mai, men bortsett fra det er det ikke de store endringene. Jeg foretrekker Norge om sommeren!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Den må inneholde båt, skjærgård, bading, bøker, gode venner, familietid og gjerne også en fjelltur eller to.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg leste første bok i serien om Vernon Subutex tidligere i år og likte den veldig godt, så nå gleder jeg meg til å ta fatt på de to andre.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Med fare for å fremstå som en fullstendig sørlandspatriot … Det perfekte sommermåltidet består av massevis av selvfanget sjømat, aller helst sjøkreps, krabber og blåskjell – og iskald pils!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jeg har hatt en liten hang up på en fyr helt siden videregående, og det er Sir Tim Berner-Lee. Han er opphavsmannen til internett slik vi kjenner det. Altså, han står bak World Wide Web – han laget verdens første nettside og valgte å ikke ta patent på løsningen fordi han ville at det skulle være tilgjengelig for alle. Det kunne vært skikkelig spennende å spise middag med ham og høre hvilke tanker han gjør seg nå, når han ser hvordan det han satt i gang for rundt 30 år siden har påvirket verden.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Den vil jeg gi til Heidi Arnesen Austlid som ny administrerende direktør i Forleggerforeningen – og med det ønske henne varmt velkommen i bransjen!

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Hehe, de er det mange av i sjøen om dagen, så jeg får kanskje bidra til å bli kvitt en da? Det er jo ikke veldig hyggelig å gi bort en brennmanet, men om jeg må, så tror jeg at den får gå til min tidligere foreleser på BI, Anne Brit Gran – hun er en tøff dame, så jeg vet hun tåler det. Og så ville jeg sendt med en liten oppfordring om å snakke mer med oss i bransjen, og ikke bare om oss.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Da tror jeg kanskje at jeg ville satt i gang et større arbeid rundt ytringsfrihet for å fremme aktiv samfunnsdeltakelse blant unge – gitt dagens fragmenterte mediebilde. Den yngre generasjonen er jo engasjert i store spørsmål og jeg mener det er viktig å lytte til dem og gi dem plass, men da bør også debatten foregå i de kanalene som er naturlige for dem.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Jeg savner å kunne dra på konserter og festivaler! Jeg skulle gjerne stått tett i tett, hoppet og danset rundt sammen med mange andre glade folk – og kjent på de magiske øyeblikkene som oppstår da.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Tja, dere kunne jo spurt om hva jeg gleder meg mest til når sommeren er over, for eksempel?

– Da ville jeg svart at jeg er veldig spent på årets bokhøst, den ser så lovende ut. Og at jeg også er superspent på hvordan skolestarten blir med tanke på fagfornyelsen. Jeg tror vi går en veldig interessant høst i møte. Men nå er det først sommerferie – og det skal bli så digg. God sommer!