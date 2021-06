Bransjetallene: Rekordår for poesien

BRANSJESTATISTIKKEN: Fjoråret ble et meget godt år for salget av norsk lyrikk.

2020 ble et rekordår for norsk poesi. På denne siden av tusenårsskiftet har det aldri blitt solgt flere lyrikkbøker. Den skjønnlitterære satsingen til Cappelen Damm, med Trygve Skaug i førersetet, er selvsagt hovedårsaken. Fem av de åtte besteselgende samlingene var fra forlaget.

Totalt ble det solgt 135 000 diktsamlinger fra forlagene i Forleggerforeningen. Dette er en økning på hele 30 prosent sammenlignet med 2019. Utsalgsverdien er beregnet til 34 millioner kroner (27 mill. 2019).

Lyrikkomsetningen utgjorde med dette 12 prosent av den samlede omsetningen av norsk skjønnlitteratur for voksne.

Bransjestatistikken gir ikke tall for dikt for barn. I stedet vises omsetningen for «Sang, viser, dikt». Antallet eksemplarer omsatt var her 60 000. Utsalgsverdien er beregnet til 9 millioner kroner. Dette utgjør imidlertid ikke mer enn 4 prosent av den samlede omsetningen av norsk skjønnlitteratur for barn.

Se listen over lyrikkens bestselgere i 2020 her.