BRANSJESTATISTIKKEN: 2023

Sent, men godt. Forleggerforeningen har publisert boktall for fjoråret.

Bransjestatistikken for 2023 bekrefter at vi befinner oss i en brytningstid hvor folk leser færre fysiske bøker og medievanene endrer seg raskt, skriver styreleder i Forleggerforeningen, Gyldendals forlagssjef, Arne Magnus i innledningen til rapporten.

Samlet utsalgsverdi 5,7 milliarder

Rapporten på nesten 90 sider baserer seg på tall fra de rundt 80 medlemsforlagene i foreningen. Disse rapporterer en samlet beregnet utsalgsverdi på 4,9 milliarder kroner (Bokklubber inkludert med 160 millioner kroner).

Alt i alt regner man med at det eksisterer rundt 400 forlag i landet. De aller fleste er små lokale som utgir bygdebøker og lignende.

Av større forlag er det bare Vigmostad&Bjørke, Orage, Frisk, Strand, Spetakkel, Kolofon og Skald Forlag som ikke er medlem av foreningen. De syv nevnte kan anslås stå for en bokomsetning på rundt 700 millioner kroner. Resterende småforlag er anslått omsette for rundt 40 millioner kroner.

Til sammen gir dette en anslått norsk bokomsetning i 2023 på 5,7 milliarder kroner. Av dette står Forleggerforeningens medlemsforlag for 84 prosent av omsetningen.

Store framtidige utfordringer

Styreleder Arne Magnus understreker i innledningen til rapporten betydningen av bokbransjens tilpasningsevne. Han skriver:

«Bransjen har tidligere vist stor tilpasningsevne. Den nåværende omsetningsutviklingen tyder på at vi også fremover vil stå overfor store og nye utfordringer. For å sikre lesingen og at litteraturen fortsatt når ut til publikum, vil vi måtte navigere gjennom disse utfordringene med kløkt og besluttsomhet.»

Etter en periode med oppgang under pandemien, viser totalmarkedet i 2023 en svak nedgang sammenlignet med nivåene fra for 2020. Totalmarkedet falt således i 2023 med 5,5 prosent i nominelle kroner, til 5,7 milliarder kroner. Utviklingen i allmennmarkedet (annet enn undervisningslitteratur) er stabil, med en svak nedgang. Her har strømming fortsatt en viktig plass; opp mot 40 prosent av norsk skjønnlitteratur blir lest eller lyttet til digitalt.

Avslutningsvis skriver Arne Magnus:

«Digitalandelen i totalmarkedet øker fortsatt, og er ved årsskiftet på 35 prosent. Læreboksalget til grunn- og videregående skole er noe høyere enn før pandemien, men går tilbake etter at implementeringen av læreplanreformen nå er over. Omsetningen av fagbøker og lærebøker for høyere utdanning viser en nedgang, som gir grunn til bekymring.»

BOK365 vil denne uka analysere og rapportere bransjestatistikken, del for del.

Hele rapporten kan du likevel hente hjem allerede nå. Du finner alle tallene her.