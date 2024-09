Lille norske leksikon er lansert

– Å skrive enkelt er forferdelig mye vanskeligere enn å skrive langt og komplisert, sier prosjektleder Guro Djupvik.

– Denne dagen har vi ventet lenge på! Selv om Store norske leksikon er mye brukt i skolen har vi visst at artiklene er for vanskelige. Lille norske leksikon er et svar på et ønske fra både lærere og elever gjennom mange år, sier prosjektleder Guro Djupvik.

Lille norske leksikon utgis av Store norske leksikon har over 2300 artikler rettet mot en yngre målgruppe, folk med lesevansker eller som holder på å lære seg norsk.

– Kort fortalt hvordan er Lille norske annerledes fra Store norske?

– Dette er kortere, enklere, og gir et raskt overblikk over temaene. Artiklene i Lille Norske Leksikon er koblet sammen med Store Norske Leksikon. Hos Lille er målet å holde det kort og enkelt, mens man kan fordype seg videre på Store, hvis man vil, sier Djupvik til Bok365.

Maks 2500 ord

– Hva har vært den største utfordringen med å tilpasse Lille norske til bred målgruppe?

– Det er å sørge for at det blir helt sant. Det skal være kort og enkelt, men viktigst; helt sant. Det å forenkle og endre presisjonsnivå uten at noe går galt, det er overraskende vanskelig. Å skrive enkelt er forferdelig mye vanskeligere enn å skrive langt og komplisert, sier Djupvik.

I arbeidet med artiklene har målgruppene vært tatt med på råd. Over 1500 elever fra hele Norge vært med på å lese og sjekke at artiklene er forståelige, og at det går an å lære noe av dem.

– Den viktigste hjelpen har ligget i å peke ut hvilke ord som er vanskelige og som målgruppen må få forklart. Noen ord hadde vi gjettet nok var litt vanskelige, mens andre kom som en overraskelse på oss. Det var veldig nyttig med tilbakemeldinger på hva som var for vanskelig, men også på hva som var bra. Det er viktig å vite hvor vi treffer, sier Djupvik.

Artiklene skal være maks 2500 ord lange, og alle er koblet sammen med en artikkel om samme tema i Store norske leksikon, som er skrevet av en fagperson. Alle artikler i Lille norske leksikon er kvalitetssikret av eksperter som skriver i Store norske leksikon. De fleste er forskere som jobber på de norske universitetene.

Lille norske har ikke fast finansiering etter 2026, men håper å sikre finansiering for videre drift.

– Vi har finansiering ut 2026, og da er målet å nå 5000 artikler. Men egentlig er jo målet evigheten – å få så mange artikler som mulig.

Kulturministeren tror på suksess

Kulturminister Jaffery ønsker Lille norske leksikon velkommen:

– Hver dag forholder vi oss til så mye ulik informasjon, og det er ikke alltid lett å vite hva man kan stole på og ikke. Det er derfor vi trenger tiltak som Lille norske leksikon. Her blir det artikler på litt enklere språk, som vi vet er dobbelt- og trippelsjekket. Dette er supert for de aller fleste, både for barn og unge, folk som strever litt med lesing og folk som bare vil ha litt rask informasjon om et tema. Jeg har stor tro på at Lille norske leksikon blir en suksess, akkurat som Store norske leksikon!

Lille norske leksikon er et fireårig prosjekt og finansiert av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening i årene 2022–2026.