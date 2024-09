Her er Booker-kortlisten

Rekordmange kvinner er kortlistet til årets Bookerpris.

Bookerprisen er en av verdens gjeveste litterære priser, og tildeles årlig én eksepsjonell bok, skrevet på engelsk og utgitt i Storbritannia eller Irland.

Nå er kortlisten, bestående av seks titler, klar. Og de nominerte er:

James av Percival Everett

Orbital av Samantha Harvey

Creation Lake av Rachel Kushner

Held av Anne Michaels

The Safekeep av Yael van der Wouden

Stone Yard Devotional av Charlotte Wood

– Utrolig stolt

– Jeg er utrolig stolt av denne kortlisten, sier juryleder Edmund de Waal.

Kortlisten ble valgt fra 156 påmeldte titler, og det er et det største antallet nominerte kvinner i Bookerprisens 55 år lange historie. Hele fem kvinner er representert på kortlisten, og én mann.

Fem land er representert, blant annet har Nederland en forfatter på kortlisten for første gang og Australia sin første forfatter på ti år. To av forfatterne har vært kortlistet tidligere.

– Vårt siste møte for å velge denne kortlisten var preget av glede over de seks bøkene. Dette er bøker som gjorde at vi ønsket å fortsette å lese, å ringe venner for å fortelle om dem, romaner som inspirerte oss til å skrive, komponere musikk, og i mitt tilfelle, til og med å gå tilbake til hjulet mitt og lage keramikk, sier de Waal.

Vinneren blir offentliggjort 12. november.