Brage: Horne vant Åpen klasse

Bragestatuetten i årets «Åpen klasse»-kategori gikk til Thomas Horne.

– Denne prisen og annerkjennelsen som følger med betyr mye for meg. Det er ekstra gøy siden det ikke er lenge siden jeg valgte å satse på å være forfatter og foredragsholder på fulltid. Da er det gøy og inspirerende å få den annerkjennelsen på denne boka. Det er fantastisk, sier Thomas Horne.

Han er tildelt Brageprisen i «Åpen klasse: Nyttebøker» for Den store klimaguiden (Forlaget Press). Som prisvinner Jenny Jordahl, ble også Horne overrasket med nyheten over Teams tidligere i uken:

– Plutselig fylte Abid Raja hele skjermen på Mac-en min. Jeg tipper jeg jublet på en litt sånn klumsete måte som man gjør på teams.

– Den er nettopp en håndbok

– Jeg må jo si jeg var glad da jeg hørte hvilken sjanger som skulle være årets åpen klasse, for da tenkte jeg hadde en sjanse på en nominasjon. Boken er nettopp en håndbok som ikke bare er ment å være inspirerende og lærerik, men først og fremst et nyttig og anvendelig verktøy, forteller Horne.

Som juryen sier i sin begrunnelse, er ikke ordet klimaregnestykke «så pirrende i seg selv», men vektlegger at årets prisvinner har skrevet en tilgjengelig bok:

– Jeg satte veldig pris på juryens begrunnelse, nettopp fordi de la vekt på akkurat det med at boken er tilgjengelig og underholdende. Helt fra starten har jeg lagt vekt på å fremstille stoffet på en kreativ måte, og jeg føler meg utrolig privilegert som får jobbe med illustratør Eivind Stoud Platou.

Platou har jobbet med Horne på flere av hans bøker, og har vært med fra dag én i arbeidet med Den store klimaguiden.

– Han har en utrolig kreativ tilnærming til tall og størrelser, og lager veldig morsomme illustrasjoner som i tillegg er veldig flotte estetisk sett, sier Horne.

– Vi tre skal ta en skål

– Virkelig håper er jo at den skal gi folk både kunnskapen de trenger og inspirasjonen de trenger til å redusere klimaavtrykket sitt. Det er den virkelig store ambisjonen med boken, sier Horne.

Han forteller at ved siden av ønsket om å formidle ideen om at det haster med å ta grep for å stanse klimaendringene, er det et annet underliggende budskap i boken:

– Jeg ønsker å formidle at det faktisk er mulig å stanse klimaendringene og at det til og med kan være gøy.

– Apropos gøy: Hvordan skal du feire Brageprisen?

– Vi har fått lov av Camilla Stoltenberg til å være sammen noen få utvalgte, og da velger jeg selvsagt Eivind og redaktøren vår Trygve, som har loset dette prosjektet i havn. Det er vi tre som skal ta en skål.

«Kan knapt bli mer nyttig enn dette»

Her er juryens begrunnelse:

Det er mye som er nyttig. Blant årets nominerte til Brageprisen i kategorien Nyttebøker var det mange gode bøker om alt fra nyttige ullplagg til nyttige læringsteknikker. Men noen ting er nyttigere enn andre. Årets vinner i denne kategorien viser leseren hvilke effekter store og små valg i hverdagen har på klimaet.

Selv om mange gjør små ting i hverdagen for å leve litt grønnere, som å pante flasker og ta sykkelen til jobb, trosser vi kanskje likevel flyskammen og unner oss en oval helg i New York. For hvilke konsekvenser får det, egentlig? Alle setter igjen et klimaavtrykk, men hvordan ser det ut?

Årets vinnerbok løser nesten tusen små og store klimaregnestykker. Svarene viser oss hvilke klimavalg vi kan ta i hverdagen som kommer kloden til nytte. Er det noe poeng i å bytte ut dieselbilen med en stor Tesla? Bør folk slutte å spise kjøtt? Hvilke klær er det ansvarlig å kjøpe? Slike spørsmål skaper ikke bare en bevissthet, men ansvarliggjør også.

Ordet klimaregnestykke er ikke så pirrende i seg selv. Kanskje ser en for seg lange tallrekker i grå, uleselige tabeller, og side på side med detaljert tekst. Slik er det ikke løst i årets vinnerbok. Analysearbeidet bak utregningene er stort og komplisert, men boken er tilgjengelig og lett å lese. Kombinasjonen av presist språk og svært gode illustrasjoner og grafikk gjør boken engasjerende. Skal vi kunne ta gode, opplyste valg som kan bidra til å gi neste generasjon en sunn klode å vokse opp på, trenger vi det engasjementet.

I en tid der temperaturen på kloden stiger i takt med havet, kan en bok knapt bli mer nyttig enn dette.