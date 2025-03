Bra 2024-tall fra Cappelen Damm

Norges største bokforlag viser bra regnskapstall for fjoråret.

Tar markedsandeler

Omsetningen til Cappelen Damm endte i fjor på 1 184 millioner kroner. Det er på linje med 2023, noe som betyr at forlaget styrket sin markedsandel i et bokmarked som i fjor viste en samlet nedgang på 1,5 prosent.

– Et samlet bokmarked så tiltagende nedgang gjennom fjoråret både for allmenn og utdanning. Fallet i markedet for grunn- og videregående skole skyldes gjennomføring av Fagfornyelsen. 2024-tallene viser at Cappelen Damm klarer seg godt i et krevende marked, skriver administrerende direktør Sarah Willand i en pressemelding.

Willand understreker videre de digitale inntektenes betydning: – – Vi er godt tilfredse med at vi klarte en tosifret prosentvekst digitalt gjennom fjoråret, både på utdanning og i allmennmarkedet. Vår balanserte satsing på bøker og digitale læremidler treffer godt. I tråd med endrede vaner øker våre digitale inntekter over hele linja, godt hjulpet av økt strømming av lydbøker.

Øker driftsoverskuddet

Positivt er det videre at forlaget i samme periode har bedret sitt driftsresultat med så mye som 61 millioner. Driftsoverskuddet for 2024 endte dermed på 83 millioner kroner. Resultatforbedringen skyldes først og fremst styrket kostnadskontroll og endringer i organisasjonen, skriver forlaget.

– Det norske bokmarkedet endrer seg i takt med økt digitalisering og nye lesevaner. Det kjøpes færre fysiske bøker og lærebøker. Så i tillegg til å gi ut litteratur som treffer folks hode og hjerte, og som preger samfunnet, er en av våre viktigste oppgaver i årene som kommer å sikre en soliditet som gjør oss i stand til å møte de utfordringer vi vet kommer. Den oppgaven har vi startet på, og den løste et samlet Cappelen Damm-lag godt i fjor, avslutter Willand.

Cappelen Damm er eiet av det danske mediekonsernet Egmont.

Rettelse

I en tidligere versjon i dag kl. 11.01 skrev vi at det samlede bokmarkedet viste en nedgang på 3,9 prosent i 2024. Da var imidlertid ikke strømmeinntektene inkludert. Feilen ble rettet 11. mars kl. 11:30.