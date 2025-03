Trenger nye folk til Brageprisen-kåring

Kjetil Strømme Jørve er ny rådsleder i Brageprisen. Han søker for tiden etter jurymedlemmer og elektorer som kan bidra til kåringen av årets Bragepris.

– Det at vi samler oss om priser, er viktigere enn noen gang. Spesielt i en tid med utfordringer med lesning og fragmentering av offentligheten, er det viktig å ha en felles samtale om gode bøker. Brageprisen kan være et godt bidrag til samtalene om god litteratur, sier forlagssjef i Tiden, Kjetil Strømme Jørve.

I disse dager tar han over som rådsleder for Brageprisen, etter Kari Marstein som har hatt vervet i en årrekke. Jørve som selv er ny i Bragerådet, vil starte jobben med å lytte til de eksisterende medlemmene.

– Jeg skal melke den ressursen som rådet er, sier Jørve til Bok365 og fortsetter:

– Kari Marstein har hatt vervet lenge, og gjort en strålende jobb, så det blir store sko å fylle. Men alle etablerte institusjoner har godt av å bli sett på med friske øyne. Det er Bragestyret og -rådet åpne for.

Søker nye jurymedlemmer og elektorer

Brageprisen skal bidra til å løfte frem norsk litteratur og fremme leseglede. For tiden jobber Bragerådet med å få inn nye jurymedlemmer og elektorer til prisen som er oppkalt etter Brage, guden for poesi i den norrøne mytologien. Både jurymedlemmer og elektorer kan sitte i inntil tre år sammenhengende.

– Vi passer på å rullere juryene og elektoratet ofte, slik at prisen ikke stivner i et spor, eller at en enkeltperson får for stor innflytelse over tid, sier Jørve.

Jury og elektorat skal representere ulike deler av litteraturfeltet. Hver jury består av en kritiker, en akademiker/litteraturformidler, en representant fra biblioteket og en representant fra bokhandelen. Disse stemmer frem de nominerte i hver av Brageprisens fire klasser.

Hvert elektorat består av mellom fem og ni elektorer, og elektoratets oppgave er å lese de fire nominerte bøkene og deretter stemme frem vinneren.

Nominer

Kjetil Strømme Jørve håper at interesserte melder seg.

– Vi trenger nye folk hvert år. Det er mulig å nominere folk man vet om, som er kloke og lesende, eller nominere seg selv, oppfordrer han.

Jørve ønsker at prisen både skaper debatt og bidrar til å løfte frem god litteratur.

– Mitt mandat er å sikre at Brageprisen aldri stivner. Vi må hele tiden se på hvordan vi kan heve interessen for litteraturen generelt, og Brageprisen spesielt.