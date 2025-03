Selger eget forlag til Gyldendal

Vegetarprofil og matinfluenser, Hanne-Lene Dahlgren, selger Entusiast forlag til Gyldendal.

Hanne-Lene Dahlgren har drevet Entusiast forlag i fem år, sluppet to bestselgende bøker og solgt over 70 000 eksemplarer av En skikkelig digg kokebok 2 og 3.

Men nå selger Dahlgren sitt forlag til Gyldendal, og gir ut neste bok hos dem allerede i august.

– Jeg har hatt lange og gode samtaler med teamet i Gyldendal med Ingeborg Volan i spissen, og jeg har stor tro på at vi kan få til enda mer sammen med disse titlene i tida fremover. For meg er det viktigst at bøkene mine bidrar til en faktisk endring i det norske kostholdet, og da må jeg nå enda bredere ut enn det jeg klarer selv med mitt one-woman-show, , sier Hanne-Lene Dahlgren i en pressemelding og fortsetter:

– Gyldendal har enorm kompetanse på dette feltet. De har allerede min første bok i stallen sin, og nå blir endelig hele flokken samlet.

Direktør for Gyldendal Litteratur, Ingeborg Volan, trekker frem at Gyldendal har lang erfaring med å utgi kokebøker av forfattere som vil påvirke nordmenns kosthold.

– Hanne-Lene Dahlgren har et prosjekt vi har stor respekt for og heier på. Hennes grønne og bærekraftige oppskrifter for helt vanlige familier skriver seg absolutt inn i tradisjonen etter Ingrid Espelid Hovig og Jamie Oliver. Vi er stolte av å få være med videre på hennes reise som kokebokforfatter, sier hun.

Forlagssjef for sakprosa, Reidar Mide Solberg, legger til at de er imponerte over hva Hanne-Lene Dahlgren har fått til med sitt eget forlag og bøkene hun har gitt ut selv.

– Samtidig er vi er utrolig stolte og glade over at hun har valgt å samarbeide med oss igjen for å løfte hele forfatterskapet videre.