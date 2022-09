Børsfallet i Storytel fortsetter

BOKBØRS: Den svenske lydbokkjempen fortsetter kursraset på Stockholms-børsen.

I går endte aksjekursen på litt over 36 kroner. Selskapsverdien for lydbokkonsernet med filialer i 25 land, vurderes med dette til 2,5 milliarder svenske kroner – en syvendedel av verdien for to år siden. Vi må helt tilbake til januar 2018 for å finne like lave tall. Etter toppnoteringen, sommeren 2020 er med dette 15 milliarder forduftet fra aksjonærenes lommer.

Da gründer og tidligere konsernsjef, Jonas Tellander i vår ble tvunget til å forlate toppstillingen i konsernet, brukte han det meste av sluttpakken på 4,2 millioner svenske kroner til å handle aksjer i Storytel. Kursen hadde nettopp falt betydelig, etter skuffende kvartalstall for slutten av fjoråret. På en og samme dag som kvartalstallene ble offentliggjort, falt kursen hele 20 prosent.

Jonas Tellander mente den gang at børsfallet var en sterk overreaksjon i markedet, noe han understreket ved å bruke sluttvederlaget til å støttekjøpe aksjer. Påfølgende dager handlet han 60 000 aksjer i markedet for 5,7 millioner kroner. Dette på den gang tilsynelatende «bunnkurser» – godt over 90 kroner. I dag – et halvt år senere, er verdien av disse kun 2,1 millioner. Hvilket impliserer et tap på 3,5 millioner kroner på denne handelen alene.

Forrige måned måtte imidlertid Tellander krype til korset. Han var da tvunget til å selge 100 000 aksjer for 69 kroner aksjen og fikk med dette inn 6,9 millioner svenske kroner inn på sin personlige konto.

Jonas Tellander eier fortsatt nær 5 millioner aksjer i Storytel, hvilket tilsvarer 7,2 prosent av aksjene i konsernet. Hans eks-kone, Annamaria Tellander, eier 4,2 prosent.

Storytel AB eier 50 prosent av den norske strømmetjenesten Storytel AS. Den andre halvparten eies av Cappelen Damm.