– Han vil styrke arbeidet vårt med å skape robuste vilkår for litteraturen, sier Heidi Austlid, som har hentet inn tidligere statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag til Forleggerforeningen.

Mange i bokbransjen vil dra kjensel på navnet Bjørgulv Vinje Borgundvaag. I juni 2014 etterfulgte han Knut Olav Åmås som statssekretær i Kulturdepartementet – først under Thorhild Widvey, deretter under Linda Hofstad Helleland frem til januar 2016.

Nå forlater Borgundvaag stillingen som kommunikasjonssjef og politisk rådgiver i Norsk Lektorlag, og starter i april som samfunns- og myndighetskontakt i Forleggerforeningen. Nå skal Høyre-mannen og den tidligere sangeren i Operakoret bruke stemmen sin til beste for litteraturen.

– Unik systemforståelse

– Jeg er veldig glad for å få Bjørgulv Vinje Borgundvaag med på laget i Forleggerforeningen. Bjørgulv har bred politisk erfaring, både fra Høyre på Storting, i regjering og i lokalpolitikken. I tillegg har han jobbet en årrekke med interessepolitisk arbeid. Nettopp denne kombinasjonen gir han en unik systemforståelse og politiske prosesskompetanse, som nå kommer Forleggerforeningens medlemmer til gode. Bjørgulv leter etter, og finner, de gode løsningene og har et solid nettverk i kultursektoren og politikken. Hans brede kompetanse og lange erfaring fra kultur og politikk vil styrke arbeidet med å skape robuste vilkår for litteraturen, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

Austlid har kunnet glede seg over en svært solid søkerbunke til stillingen:

– Det var veldig mange gode søkere, og Bjørgulv var en av dem. Jeg er veldig glad for at Forleggerforeningen fremstår som en spennende arbeidsplass, også for folk utenfor bransjen. Det er en anerkjennelse av litteraturen og forlagenes betydning for samfunnet, språket, kunnskap og utvikling, fastslår Austlid til BOK365.

Garantister for norsk språk

I Bjørgulv Vinje Borgundvaags periode som statssekretær ble den første nasjonale bibliotekstrategien lagt frem, og Regjeringen foreslo å støtte Norges kandidatur til bokmessen i Frankfurt.

Selv ser han frem til å gå løs på sin nye jobb:

– Forleggerne er på mange måter garantister for at vi bruker og utvikler norsk språk, gjennom et solid litteraturtilbud. Digitalisering og naturlig disrupsjon påvirker også bokbransjen, og jeg gleder meg til å bidra til å styrke forlagsbransjen og vilkårene for bøker og litteratur, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, som understreker at vi er inne i en fase hvor dette feltet er særdeles viktig:

– Vi lever i en tid der vi ikke må undervurdere bøkenes betydning. Med mange kjappe skjermtilbud er det gledelig at lesingen øker. Men samtidig som Norge satser på dannelse og demokrati i skolen og i bibliotekene, stagnerer unges leseferdigheter litt. Det understreker hvor viktig det er at vi har et godt tilbud av norske bøker.

Perfekt timing?

Timingen for ansettelsen kunne øyensynlig ikke vært bedre. Heidi Austlid er klar på hva som er den viktigste utfordringen for Forleggerforeningen videre i 2021:

– I år er det valg, og arbeidet med å påvirke litteraturpolitikken er naturlig nok noe av det viktigste vi gjør nå. Det vil være avgjørende at vi har robuste og forutsigbare vilkår for alle aktører. De litteraturpolitiske virkemidlene har stor betydning. Når det er sagt – en del kan politikken løse, og en del skal vi som bransje selv ta ansvar for, sier Austlid til BOK365.