Tøffe tak for bokhandlerne

– Vi taper millioner hver uke, forteller Norli-sjef John Thomasgaard. Bokhandlere melder at også litteraturbredden rammes. Men samtidig er det full fart i digitale salgskanaler.

I skrivende stund er bokhandlene over store deler av landet stengt som følge av corona-restriksjonene som ble innført forrige uke. Dette har betydelige konsekvenser for butikkomsetningen:

– Vi taper millioner hver uke det er slik, sier Norli-sjef John Thomasgaard.

Norli har nå rundt 60 stengte butikker. Hilde Heradstveit er butikksjef for tre av disse: Norli Løren Torg, Norli Bryn og Norli Storo. Hun kan fortelle at tapene er merkbare, men at det likevel ikke er tomt i kasseapparatene på slutten av dagen:

– Vi taper enormt med penger hver eneste dag, men opplever at kundene har fått med seg at de kan handle hos oss på tross av at de ikke får komme inn i butikken. Dette gjør at det heldigvis kommer kroner i kassa hver dag. Jeg er litt stolt av hvordan vi har kasta oss rundt og laget et opplegg som funker ganske bra – tross alt.

– Full fart i alle kanaler

– Vi har stengt 72 ARK-butikker, nesten halvparten av alle butikker i ARK-kjeden. Heldigvis har vi god utvikling på netthandel og Klikk & hent, sier Kine Søby, konstituert adm. dir. i kjeden. – Alle våre butikker, med unntak av flyplass, er «åpne» for Klikk & hent. Vi jobber nå kontinuerlig med å gjøre det enklere for kundene å handle på nett for rett hjem-levering, eller for Klikk & hent i sin nærbutikk.

Nettopp Klikk & hent og nettsalg er det store mottrekket mot nedstengingen hos stort sett alle bokhandlene.

– Det er full fart i alle nettkanaler, sier Thomasgaard – noe Heradstveit også merker:

– Alle våre stengte butikker er åpne for Klikk & hent, kundene kan ringe oss å bestille varer, vi kan sende varer rett hjem, og vi har selvsagt norli.no hvor man får tak i «alt», sier Heradstveit.

Mister påskesalget

Bokhandlene stenges ned i ett av årets viktigste salgssesonger, tiden før påske.

– Salgssesongen før påske er absolutt viktig for oss, sier Søby.

Heradstveit forteller at det er visse varegrupper de normalt ville omsatt store mengder av i disse dager:

– Vi selger enormt mye spill, puslespill, påskevarer og krim i ukene før påske. Våren er lavsesong målt mot høsten, og alle slike happenings som Mammut, påske og maisalg er viktig for omsetninga vår. Paradoksalt har vel behovet for disse produktene som får tida til å gå aldri vært større enn i år, sier Heradstveit.

– Er det noen typer utgivelser som rammes mer enn andre under nedstengingen?

– Ja, det mener jeg bestemt. Litt smalere titler, som kanskje ikke blir anmeldt noe sted, er det nå veldig vanskelig for kunden å vite at finnes – når de ikke kan titte rundt eller snakke med oss. Vi selger en mye mindre bredde av bøker nå enn til vanlig. Mye knakende god litteratur i hyllene får vi nå ikke gitt den oppmerksomheten den fortjener, sier Heradstveit.

Søby mener at ARK klarer å ivareta bredden i sine digitale kanaler:

– Gjennom ark.no ivaretar vi bredden på en god måte, så selv om butikkene er stengt, selger vi en god bredde av bøker.

Alle butikker vil åpne igjen

– Når beskjeden kommer om at vi kan åpne igjen kommer jeg til å grine av glede, sier Hilde Heradstveit. – Det første jeg skal gjøre er å kalle tilbake alle permitterte. Og så må vi brette opp ermene og prøve å hente inn noe av det tapte. Vi må også håndtere store varemengder som har hopet seg opp med blant bortfall av Mammut. Kanskje blir det et «heidundrandes» salg for kundene våre? Jeg tar for gitt at smittevern kommer til å være viktig i lang tid fortsatt, men det er vi skikkelig drilla på nå etter det siste året.

John Thomasgaard føler seg trygg på at ingen av Norli-butikkene må stenge permanent som følge av covid-nedstengingen. Samme ståsted har Kine Søbye i ARK:

– Alle våre butikker kommer til å åpne dørene igjen etter at den tredje bølgen er over.