Boklista: Tilbake i topp

Lars Myttings "Hekneveven" rykker opp til førsteplass på Boklista.

Lars Myttings Hekneveven (Gyldendal) hadde kun et lite skritt å gå, men det var et stort steg, for det førte tittelen helt til topps på Boklista for skjønnlitteratur. Forrige ukes førsteplass, Pondus: Hey Nineteen (Strand), faller derimot ned til syvendeplass, mens Kråkeviks Juleroser 2020 (Samlaget) overtar Myttings tidligere plassering på andreplass.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 46 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lars Mytting Hekneveven Gyldendal 2 7 2 Herborg Kråkevik (red.) Juleroser 2020 Samlaget 9 2 3 Maja Lunde og Lisa Aisato Solvokteren Kagge 7 7 4 Roy Jacobsen Bare en mor Cappelen Damm 6 7 5 U. Lindell / A.B. Ragde Juleengler Strawberry 6 7 6 Lars Kepler Speilmannen Cappelen Damm 3 4 7 Frode Øverli Hey nineteen: Pondus: 19 Strand 1 10 8 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 4 12 9 Ole A. Sivertsen Rampenissens julekalender Filiokus Inn på nytt 4 10 Linn Skåber Til de voksne Pitch 10 14 11 Jørn Lier Horst Sak 1569 Capitana 5 8 12 Jojo Moyes Det siste brevet fra deg Bastion 12 6 13 Zeshan Shakar Gul bok Gyldendal 11 14 14 Jørn Lier Horst Operasjon Rød sløyfe: Detektivbyrå nr. 2 Canoa 13 9 15 Jan Guillou Slutten på historien Vigmostad & Bjørke 8 3

Boklista for generell litteratur – Uke 46 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Harald Stanghelle Kongen forteller Kagge 1 5 2 Victor Sotberg Bare Victor Gyldendal 6 8 3 Terje Tvedt Verdenshistorie Stenersens 5 6 4 Sophie Elise Isachsen Ting jeg har lært Strawberry 2 3 5 E. J. Kristoffersen / M. Stensønes Jegerånden Gyldendal 9 13 6 Craig Glenday Guinness world records 2021 Vigmostad & Bjørke 15 4 7 B. Arneson/B. T. Johansen /A. Antonsen Bård og Atles gode råd om absolutt alt Eget forlag 4 7 8 Charlie Mackesy Gutten, muldvarpen, reven og hesten Fontini 12 7 9 S. Staysman Thorbjørnsen / Jørn I. Kvig Øl hele året Goliat 8 6 10 Erika Fatland Høyt: En reise i Himalaya Kagge 10 7 11 I. Bergtun og I. V. Lysne Sy med Ingrid og Ingrid Kagge Inn på nytt 11 12 E. Hellstrøm / A. Rennan Hellstrøms hemmeligheter Kagge 13 7 13 Hanne-Lene Dahlgren En skikkelig digg kokebok 2 Entusiast 3 2 14 Mads Hansen Min instastory Kagge Inn på nytt 9 15 Joachim Førsund Kohts bok Gyldendal Inn på nytt 6

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 46 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Tracy Rees Huset på Silvermoor Cappelen Damm 3 2 2 Lucinda Riley Solsøsteren Cappelen Damm 4 15 3 Jens H. Jensen Lupus Aschehoug 2 7 4 Lee Child Delt by Cappelen Damm 1 11 5 Kristina Ohlsson Henrys hemmelighet Gyldendal 5 7 6 Sarah Jio Kjærlighetens ansikt Cappelen Damm 13 6 7 Santa Montefiore Nå og tilbake Bastion 12 8 8 Heather Morris Cilkas reise Aschehoug 13 5 8 Marte Michelet Den største forbrytelsen Gyldendal 6 2 10 Lee Child Veien tilbake Cappelen Damm 7 10 11 Camilla Grebe Når isen brister Gyldendal 11 43 12 Jo Nesbø Kniv Aschehoug 8 22 13 Trine Aalborg Julequiz 2020 Strawberry Ny 1 13 Katrine Wessel-Aas Når alt kommer for en dag Pitch Inn på nytt 13 15 Annie Ernaux Årene Gyldendal Inn på nytt 2

E-boklista – Uke 46 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lars Kepler Speilmannen Cappelen Damm 1 4 2 Lars Mytting Hekneveven Gyldendal 2 8 3 Jørn Lier Horst Sak 1569 Capitana 3 8 4 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 7 12 5 Roy Jacobsen Bare en mor Cappelen Damm 4 7 6 Jan Guillou Slutten på historien Vigmostad & Bjørke 5 5 7 Daniel Silva Den nye jenta Bastion Ny 1 8 Jojo Moyes Det siste brevet fra deg Bastion 6 6 9 Debbie Macomber Nordlys over Alaska Cappelen Damm Ny 1 10 Ken Follett Aftentid og morgengry Cappelen Damm Inn på nytt 8 11 Tore Renberg Tollak til Ingeborg Cappelen Damm Inn på nytt 6 12 Helga Flatland Et liv forbi Aschehoug 9 7 13 Unni Lindell Nabovarsel Capitana 12 9 14 Katrine Wessel-Aas Den største gaven Pitch 10 3 15 Rosie Curtis Et ønske til jul Vigmostad & Bjørke Ny 1